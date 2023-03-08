缺工待補688人？北市府：缺額較去年同期無顯著差別

台北市長蔣萬安上任快3個月，對於許多局處有缺額仍補不齊的狀況，台北市政府今天澄清，目前局處缺額與去年同期相較，主要為執行中央社安網計畫增加約聘人力，已委託就業服務處公開甄選中，其餘則未有顯著差別。

北市人事處表示，台北市政府各類人員進用應依相關人事法令規定辦理，市府衛生局、環保局、建管處及都更處缺額，均已提列各類公務人員考試用人計畫僱用職務代理人，或委託北市就業服務處辦理約聘僱職缺公開甄選作業、儲備清潔隊員分發及儲備駕駛甄試作業及透過業務委外等方式，積極採取遴補措施，加速人力進用。

至於警察局及消防局因受疫情影響，110年一般警察、消防特考延至今年4月分發人員優先派補人力緩解人力缺口，又因警察人員人事條例第11條規定，職務等階最高列警正三階以上，應經警察大學或警官學校畢業或訓練合格及相關職務歷練，爰為因應法令致有缺額情形。

人事處表示，北市府團隊以效率為最高指導原則，為加速推動市政，因此各局處皆積極辦理人力進用或採行替代人力方式，以加速職缺遞補，因應市政業務推動需要。