台灣省城隍廟捐價逾2千萬雲梯車 助北市高樓層救災

台北市消防局今天表示，台灣省城隍廟進行新任第6屆總會長詹鈴權交接典禮，現場同時捐贈1輛價逾2000萬元的30公尺雲梯消防車，供執行高樓層救災，台北市長蔣萬安頒贈感謝狀。

消防局發布新聞稿表示，財團法人台北市台灣省城隍廟今天中午在大直典華旗艦館辦理新任第6屆總會長詹鈴權交接及捐贈消防局30公尺雲梯消防車儀式，由蔣萬安頒贈感謝狀致謝。

台灣省城隍廟為北市知名廟堂，消防局指出，其分別於民國104年2月11日、105年10月15日及109年9月28日分別捐贈台北市救護車、小型水箱消防車及消防警備車各1輛。

另外，111年10月25日還捐贈北市小型水箱消防車1輛，以提升災害搶救量能與緊急救護工作效益，發揮救苦救難精神。

消防局表示，台灣省城隍廟這次特別再捐贈30公尺雲梯消防車供予運用，這是可供執行高樓層救災任務的車輛，能快速接近一般救災車輛所無法抵達的高度，其車體較小有助於執行狹小巷弄內建物火災搶救及人命救助等任務，有效提升各類災害發生時的救援能力及消防救災安全。

據了解，30公尺雲梯消防車市價超過新台幣2000萬元。

消防局表示，台灣省城隍廟熱心協助消防工作的善行，將強化台北市政府整體救災能量，北市府將秉持取之於社會、用之於社會的精神，持續精進與突破，守護、保障市民的生命財產安全。