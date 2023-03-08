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遭指缺工 北市府：與去年同期相比無顯著差異

中央社／ 台北8日電

北市政府今天澄清，人員缺額與去年同期相較並無顯著差異，缺額增加主因是執行中央的社安網計畫而增加約聘人力，需要時間甄選所致。

針對媒體報導市府缺工近700人，北市府今天發布新聞稿澄清，表示主要是因為執行中央的社會安全網計畫，所以進用約聘人力，而從公開甄選到人員進用需要時間，才造成帳面上看起來缺額增加；至於其他部分缺額，與去年同期相比沒有顯著差別。

新聞稿指出，警察局及消防局因受疫情影響，110年一般警察、消防特考延至今年4月分發人員優先派補緩解缺口，又因警察人員人事條例第11條規定，職務等階最高列警正三階以上，應經警察大學或警官學校畢業或訓練合格及相關職務歷練，是因應法令才導致有缺額。

北市府表示，各類人員進用應依人事法令規定辦理，市府衛生局、環保局、建管處及都更處缺額，均已提列各類公務人員考試用人計畫僱用職務代理人，或委託就業服務處辦理約聘僱職缺公開甄選作業、儲備清潔隊員分發及儲備駕駛甄試作業及透過業務委外等方式，積極採取遴補措施，加速人力進用。

警察 北市 衛生局

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