汐止仁愛路涵洞人車爭道很危險 將裝導桿分流

汐止仁愛路涵洞，不少民眾反應每天進出都得與車爭道相當危險，所以，今(8)日包括新北市議員廖先翔以及新北市議員張錦豪服務處、周雅玲服務處以及里長還有市府交通局等會勘，將在現有的溝蓋旁設置導桿，讓人車可以分流，保障行人安全。

民眾說，因為目前只有單側有人行道，走在另一邊的溝蓋上，如果有汽機車經過，人車爭道真的危險，走在涵洞裡如果有車子經過都會怕怕的，尤其對小朋友來說更是不安全，如果能夠人車分流會安全些。

新北市議員周雅玲服務處助理盛礎纓指出，因為仁愛路涵洞都有行人會經過，今天主要是來討論要不要增加導桿，但是當地的里長還有附近居民反應擔心增設導桿後可能會影響車道的寬度，希望交通局能夠審慎評估，兼顧用路人以及行人安全後，再來決定要不要增設。

新北市議員廖先翔表示，汐止仁愛路在新台五路橋下的涵洞，只有做單側的實體人行道，另一側因為是積淹水的潛勢區，都是做排水的格閘，沒辦法做實體的人行道，很多民眾反應沒有辦法做人行道也沒關係，但因為還是有很多民眾會走這邊，是不是至少可以做導桿，讓人車可以區隔，畢竟現在很多在討論行人通行權益的問題，所以，今天後續會請交通局施作導桿，但密度也不會太高，畢竟還是有開車的需求，至少將車子跟行人通行空間做區隔，同時也呼籲民眾，可以的話行走實體人行道會是比較安全的，如果真的不得已為了方便而走水溝蓋上的話，也務必要注意自己的安全。