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吉野櫻、杜鵑接力開 雙溪區雙泰產業道路好美

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區雙泰產業道路有山櫻花吉野櫻還有杜鵑接力盛開，區公所也歡迎民眾把握最後的花期一起來踏青走走。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區雙泰產業道路有山櫻花吉野櫻還有杜鵑接力盛開，區公所也歡迎民眾把握最後的花期一起來踏青走走。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區雙泰產業道路可以通往泰平虎豹潭、灣潭甚至宜蘭大溪，正值春暖花開的季節，雙泰產業道路沿途也有山櫻花吉野櫻還有杜鵑接力盛開，將道路兩側點綴的顏色好美，雙溪區公所也歡迎民眾把握最後的花期一起來踏青走走。

沿線開滿的杜鵑花有白色、粉色、桃紅色，一旁還襯托著濃紅花瓣的山櫻花，甚至還有少見的吉野櫻目前也開滿，這裡是雙溪區往泰平里的雙泰產業道路，百花齊放美不勝收，就連區長林姚傑和里長方敏珍都忍不住拿起手機狂拍照。

泰平里里長方敏珍說，今年花況真的很好，雖然也是分階段陸續開，但都開得很茂盛，尤其是杜鵑花和吉野櫻，真的把道路點綴得美不勝收，就連自己開往山下洽公時，都忍不住駐足欣賞了好久，也不愧是新北市著名的賞花廊道。

雙溪區區長林姚傑說，雙泰產業道路從4公里左右開始，沿途兩側都有杜鵑花和山櫻花盛開，再往上一直到9公里還有花朵大小適中，呈淡紅色單層花瓣的吉野櫻，目前都陸續盛開，持續約兩個星期左右的花期，歡迎民眾趁著雙溪難得的好天氣，來雙泰產業道路走走賞花。

杜鵑花 雙溪區 櫻花

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