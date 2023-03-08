三芝「魯肉販」有巧思 多肉盆栽療癒生活小角落

繁忙的生活步調，陽台上或是電腦桌前的一盆多肉植物，瞬間就能釋放壓力，在三芝區有間多肉植物專賣店，還有個可愛的名字叫做「魯肉販」，戶外以及溫室內上千種的多肉植栽，光是欣賞就讓人感到療癒滿滿，忘記煩憂。

魯肉販管理者Charles說，魯肉販不只是多肉植物專賣店，也是韓國AirMagic精品多肉植物育種農場的台灣場，因此來到這裡如果有人問起多肉怎麼種植，專業的種植知識也會不吝嗇分享，此外，在多年前就開始經營的線上多肉社群裡，每週五都會上線跟肉友互動、交流種植知識，還有自己本身也是三芝人，因此也不會放過行銷三芝的機會，將三芝的好農產、好景點推薦給大家，顛覆大家對三芝好山好水好無聊的印象，轉變為好山好水好多肉！

其實種植盆栽，多數人最怕就是種不活的問題，三芝魯肉販不只是要經營一個銷售管道，也要營造一個有溫度的販售空間，讓肉友可以交流、提問，藉此不但能提高多肉植物的成功種植率，也讓大家對於多肉的黏著度提升，讓多肉植物的療癒得以擴及生活的每一個小角落。