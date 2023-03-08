快訊

藍營總統人選預計「這時」產生？ 黃健庭：朱立倫表明他不納入民調

逆轉勝！曾志偉控邱瓈寬已故恩師欠5700萬 一關鍵判遺產繼承人償還

議員指女性首長人數未達承諾 北市府：朝目標邁進

中央社／ 台北8日電

北市議員顏若芳指出，市長蔣萬安競選期間提出女性閣員比例達3分之1政見，至今僅6人，離目標甚遠。北市府今天表示，6名女性首長比例是歷屆市長最多，持續朝目標邁進。

民進黨籍北市議員顏若芳透過媒體群組指出，今天是婦女節，但蔣萬安至今仍無視競選承諾，達成北市府女性閣員有3分之1的目標，質疑沒要實踐政見。

她說，蔣萬安上任至今，雖陸續補齊北市衛生局等局長，但調資料發現，市府一級機關首長為女性共6人，包含副市長林奕華、社會局長姚淑文、都市發展局長王玉芬、觀光傳播局長陳淑慧、公務人員訓練處長何雅娟、原住民族事務委員會主委巴干．巴萬。

顏若芳表示，北市府現今的女性首長人數，離蔣萬安競選時提出的目標，仍有距離，呼籲別把對市民承諾當垃圾。

台北市性別平等辦公室對此回應，促進女性參與政治及公共議題，和打破女性在職場的限制，並提升各領域的女性決策參與，向來都是北市府推動性別平等的重要目標。

性平辦公室指出，從蔣萬安就任，統計至婦女節前夕，北市府已有6名女性首長（不含代理及兼任），資料顯示，從前市長馬英九任職期間算起，女性首長人數的比例已是歷屆市長最多。

北市府表示，除由中央指派的人事處、主計處、政風處、警察局首長，市府共有28名一級機關首長為政務官，要達成3分之1，女性首長需要有9名，將持續朝目標邁進。

性平辦公室指出，北市府推動性別平等機制，蔣萬安等首長及所有公務員，都須參與性別意識課程，會透過公私協力，把性別平等概念，落實在市府推動措施與服務，並擴大女性決策參與，打造性別友善城市。

北市 蔣萬安 顏若芳

延伸閱讀

六張犁政治受難者墓園遭毀 蔣萬安挨批「怎麼對得起家屬」

蔣萬安用人性別比遭疑失衡 北市：馬市府以來歷屆最高

【名人來加油】蔣萬安化身加油員 體驗身心障礙者的工作日常

李四川談大巨蛋 目標7月底前取得使用執照

相關新聞

大巨蛋年底可打亞洲盃等棒球賽？ 李四川：正在籌畫中

台北市副市長李四川今公布上個月大巨蛋的排煙測試的影片，李四川下午受訪指出，已做了幾次煙控的性能測驗，看台的部分已經通過消...

北市機車排氣定檢率近8成創新高 7/1通知全面E化

台北市機車設籍數逾94萬輛，每年應排氣定期檢驗占65萬多輛，去年檢率79.72%創歷年最高，到檢率有逐年上升趨勢，環保局...

六張犁政治受難者墓園遭毀 蔣萬安挨批「怎麼對得起家屬」

位於六張犁山上的戒嚴時期受難者墓區，近來卻出現具有重要歷史意義的代表景觀「殘存竹叢」竟遭破壞剷除。議員批評，此處是台北市...

蔣萬安用人性別比遭疑失衡 北市：馬市府以來歷屆最高

北市議員林延鳳今天婦女節質疑，市長蔣萬安用人的性別比例失衡，而「職場性別平等認證」開辦迄今接受評核僅0.029%，缺乏宣...

為土石流做好防災演練 新北4里獲水保局肯定

新北市農業局推動土石流自主防災社區，去年共辦24場兵推及5場實作演練。其中汐止區長青里獲水土保持局銀質認證，石碇區豐田里...

台北玫瑰展開幕 李四川：把一生的花在一天內送給太太

2023台北玫瑰展「玫好幸福」熱鬧登場，展期自3月1日至3月31日，這幾日屬於盛開期。台北市副市長李四川今出席開幕儀式，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦