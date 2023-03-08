議員指女性首長人數未達承諾 北市府：朝目標邁進

台北市議員顏若芳指出，市長蔣萬安競選期間提出女性閣員比例達3分之1政見，至今僅6人，離目標甚遠。北市府今天表示，6名女性首長比例是歷屆市長最多，持續朝目標邁進。

民進黨籍北市議員顏若芳透過媒體群組指出，今天是婦女節，但蔣萬安至今仍無視競選承諾，達成北市府女性閣員有3分之1的目標，質疑沒要實踐政見。

她說，蔣萬安上任至今，雖陸續補齊北市衛生局等局長，但調資料發現，市府一級機關首長為女性共6人，包含副市長林奕華、社會局長姚淑文、都市發展局長王玉芬、觀光傳播局長陳淑慧、公務人員訓練處長何雅娟、原住民族事務委員會主委巴干．巴萬。

顏若芳表示，北市府現今的女性首長人數，離蔣萬安競選時提出的目標，仍有距離，呼籲別把對市民承諾當垃圾。

台北市性別平等辦公室對此回應，促進女性參與政治及公共議題，和打破女性在職場的限制，並提升各領域的女性決策參與，向來都是北市府推動性別平等的重要目標。

性平辦公室指出，從蔣萬安就任，統計至婦女節前夕，北市府已有6名女性首長（不含代理及兼任），資料顯示，從前市長馬英九任職期間算起，女性首長人數的比例已是歷屆市長最多。

北市府表示，除由中央指派的人事處、主計處、政風處、警察局首長，市府共有28名一級機關首長為政務官，要達成3分之1，女性首長需要有9名，將持續朝目標邁進。

性平辦公室指出，北市府推動性別平等機制，蔣萬安等首長及所有公務員，都須參與性別意識課程，會透過公私協力，把性別平等概念，落實在市府推動措施與服務，並擴大女性決策參與，打造性別友善城市。