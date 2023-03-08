三月瘋媽祖 貢寮仁和宮百年石雕、建築有看頭

「媽祖遶境活動」成為貢寮區的知名觀光景點！每年固定在農曆三月的時候，會迎請關渡宮二媽來作客，從仁和宮出發，迎請到各地最後再回到仁和宮，完成三月迎媽祖。仁和宮具特色的建築和石雕也是保存百年，貢寮區區長柯建輝也歡迎各地信眾在農曆三月一起來貢寮瘋媽祖。

位在貢寮區澳底濱海公路旁的仁和宮，建築特色成為當地文化遺產之一，廟宇採用了典型的閩南風格，裝飾也十分華麗，特別是正殿，前方有一對雕刻精美的門神，而正殿兩側的牆上，則有壯麗的龍飛鳳舞的浮雕。石獅坐鎮更是殿門一大亮點，石雕作品跨越百年，至今仍然保存完好。

仁和宮總幹事簡肇統說，澳底仁和宮不僅是一座信仰中心，也是一座文化遺產和社區聚會場所，承載著當地人民的信仰和文化傳承，建廟至今仍有不少神蹟讓地方津津樂道。

貢寮區區長柯建輝說，澳底仁和宮是貢寮地區重要的信仰中心，建廟至今有百餘年歷史，是具有相當歷史的古廟，每年農曆三月都會由仁和宮主辦媽祖文化季，今年預期也會盛大舉行媽祖繞境活動，屆時歡迎各地的信眾都可以來參加。