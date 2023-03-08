大巨蛋年底可打亞洲盃等棒球賽？ 李四川：正在籌畫中

台北市副市長李四川今公布上個月大巨蛋的排煙測試的影片，李四川下午受訪指出，已做了幾次煙控的性能測驗，看台的部分已經通過消防局審查，但中間部分測試還要再加大希望能在3月底之前完成煙控性能測驗，4月進入使用執照的審定。

李四川說，所有的煙控性能測驗現在開始做，現在煙量和溫度都要比上個月的再加大，測試如果通過了，接著有一些該施工的，包括人工草皮等，就繼續施工，除了消防檢查，也要經過建管處相關所有的審查，希望在今年的7月能夠拿到使用執照，年底應該就可以試營運，進行初步比賽的棒球賽。

至於排煙測試報告何時出爐？李四川說，希望在3月底之前，做第二次的煙控的性能測驗，那如果在3月底能夠完成，4月可以提出報告，若沒有問題就進入建管的使用執照審定。

大巨蛋容留人數達6萬，是否有逃生演練，李四川說，不可能找6萬人來做，但會依照建管的標準、規定，多少的出入口、坐多少人，都會按照法規來做。

台北市長蔣萬安上次視察大巨蛋，提出場地的椅子是白色，擔心對球員造成危險？李四川說，遠雄有找棒協和相關的專業人士研討，或許人坐了，椅子是白色，大概就沒有多大影響，那部分會來檢討，要不要多在椅背做布來蓋，這個問題比較簡單。