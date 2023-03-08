機車排氣定檢率創新高 北市府歸功環保意識抬頭

台北市環保局表示，約94萬輛設籍北市的機車，其中每年應有65萬輛要排氣定期檢驗，去年到檢率79.72%創新高，顯示民眾環保意識抬頭及通知車主受檢的方法有效。

北市環保局今天發布新聞稿指出，依據空氣污染防制法規定，凡領有牌照且出廠滿5年以上的機車，應每年於行車執照原發照月份前1個月至後1個月（共3個月）期間內，至各縣市環保局認可合格的機車排氣定檢站進行排氣定檢，如逾期違規遲遲未完成，車主將面臨罰鍰外，機車也可能遭監理機關註銷牌照。

環保局指出，北市目前機車設籍數約94萬輛，其中每年應排氣定期檢驗的機車占65萬餘輛，民國111年到檢率79.72%，為歷年來最高，且到檢率有逐年上升趨勢，顯示市民環保意識抬頭、通知車主到檢有所成效。

環保局說明，應進行排氣定檢的機車，如未依規於期限內完成檢驗，依空氣污染防制法規定，可處新台幣500元罰鍰；逾期6個月未檢驗並經通知限期改善仍未完成檢驗者，將處3000元罰鍰，再經通知限期改善仍未完成排氣定檢者，將移請監理機關註銷牌照。

今年7月1日起車籍登記於北市的機車，排氣定檢通知將全面採電子化通知，環保局鼓勵車主加入「台北市環保局－定檢好康愛報報」Line官方帳號，設定機車排氣定檢提醒通知，或是自行透過環保署機車排氣定檢資訊管理系統的「機車E定通」申請電子郵件通知服務。

另外，環保局提醒，為提升空氣品質、保障敏感體弱族群健康，北市境內已陸續劃設13處空氣品質維護區，包含3站（台北、市府及南港轉運站）、6處（陽明山公園、國父紀念館、故宮博物院、中正紀念堂、台北101大樓及忠烈祠）、3廠（北投、內湖及木柵焚化廠）及1航站（台北國際機場）等地點區域。

環保局提醒，如民眾騎乘逾期未完成排氣定檢的機車進入空氣品質維護區，則違反空氣污染防制法規定，將處500元至6萬元罰鍰，經環保局通知限期改善仍未完成檢驗，如再次進入空氣品質維護區者，將按次處罰。