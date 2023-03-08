北市機車排氣定檢率近8成創新高 7/1通知全面E化

台北市機車設籍數逾94萬輛，每年應排氣定期檢驗占65萬多輛，去年檢率79.72%創歷年最高，到檢率有逐年上升趨勢，環保局分析應與市民環保意識抬頭、長年通知車主到檢有所成效。另外，車籍登記北市的機車，排氣定檢通知7月1日起全面採電子化。

空氣汙染防制法規定，凡領有牌照且出廠滿5年以上的機車，應每年於行車執照原發照月份前1個月至後1個月（共3個月）期間內，至各縣市環保局認可合格的機車排氣定檢站排氣定檢。

環保局說明，應排氣定檢的機車如未依規於期限內完成檢驗者，依空汙法第80條規定可處罰鍰500元；逾期6個月未檢驗並經通知限期改善仍未完成檢驗者，將處罰鍰3000元，再經通知限期改善仍未完成排氣定檢者，將會移請監理機關註銷牌照。

另外，北市陸續劃設13處空氣品質維護區，包含3站（台北、市府及南港轉運站），6處（陽明山公園、國父紀念館、故宮博物院、中正紀念堂、台北101大樓及忠烈祠），3廠（北投、內湖及木柵焚化廠）及1航站（台北國際機場）等地。

環保局提醒，民眾騎乘逾期未完成排氣定檢的機車進入空氣品質維護區，違反空汙法可處罰鍰500至6萬元，經環保局通知限期改善仍未完成檢驗，如再次進入空氣品質維護區者，將按次處罰。

今年7月1日起，車籍登記在台北市的機車，排氣定檢通知將全面採電子化通知。環保局鼓勵車主加入「台北市環保局－定檢好康愛報報」LINE官方帳號，設定機車排氣定檢提醒通知，或是自行透過環保署機車排氣定檢資訊管理系統「機車E定通」申請電子郵件通知服務。