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相互包容忍讓 新北市婦女會表揚27對模範婆媳

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
吳高碧珠（左）和黃慎君獲得新北市模範婆媳的殊榮。記者江婉儀／攝影
吳高碧珠（左）和黃慎君獲得新北市模範婆媳的殊榮。記者江婉儀／攝影

新北市婦女會今天舉辦模範婆媳表揚大會，共表揚27對模範婆媳。新北市長侯友宜表示，國家就像家庭一樣，或許會有不同意見，但若能心存感念、彼此包容忍讓，則最終都能團結和諧、目標一致。他也祝福所有在場及天下的婦女，在這節日快樂幸福。

獲得模範婆媳的吳高碧珠和黃慎君，婆婆吳高碧珠從雲林北上，與先生胼手胝足創業，現擔任曼都國際股份有限公司董事會監察，全省300家曼都美容美髮店，吳高碧珠即擁有6家直營店，帶領150餘位員工。此外更熱心於公益，曾擔任新北市工商婦女聯誼會總會長、新北市婦女會理事長，每年在永和國父紀念館舉辦「愛要從頭」義剪義燙活動，迄今已屆滿20年，受益長輩超過2萬人。

黃慎君也在曼都美容部服務，她自嫁入吳家後即和公婆、小姑同住超過20年，一家和樂融融，相敬如賓；吳高碧珠視黃慎君有如女兒，黃慎君則說自己有2對父母。對外事業上同為夥伴，對內一家八口三代同堂。黃慎君用舞蹈形容婚姻，有時是夫妻雙人舞；有時是親子舞；更多時候是家庭的團體舞，可見對家庭的重視。

萬里區媳婦林麗華與86歲高齡婆婆鄧沈蘭四代同堂，婆媳每天到菜園種菜，平日也會帶著婆婆一起做公益，定期到衛生所辦理老人共餐服務，媳婦擔任志工掌廚烹煮，婆婆則學習才藝和運動；兩人並到法鼓山幸福廚房教授素食，婆婆還摘自家菜園蔬果和大家分享。

烏來區楊益紅遠從大陸廣西嫁來，與婆婆高游春花一起在台北力霸大飯店從事房務工作。婆婆罹癌開刀化療期間，楊益紅悉心照顧，讓婆婆非常感念，常向左鄰右舍誇讚媳婦的乖巧和孝順，目前婆媳兩人還一起在烏來美人湯溫泉館持續工作。

遠從大陸廣西嫁來烏來的楊益紅（前排右），在婆婆高游春花（前排左）生病期間細心照料，兩人同新北市獲模範婆媳。記者江婉儀／攝影
遠從大陸廣西嫁來烏來的楊益紅（前排右），在婆婆高游春花（前排左）生病期間細心照料，兩人同新北市獲模範婆媳。記者江婉儀／攝影
萬里區媳婦林麗華（右）與婆婆鄧沈蘭（中）榮獲新北市模範婆媳楷模。記者江婉儀／攝影
萬里區媳婦林麗華（右）與婆婆鄧沈蘭（中）榮獲新北市模範婆媳楷模。記者江婉儀／攝影

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