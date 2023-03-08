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六張犁政治受難者墓園遭毀 蔣萬安挨批「怎麼對得起家屬」

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
戒嚴時期受難者墓區第一墓區內原竹叢地景，為文化局建議應予保存的重要景觀元素，但竹叢目前已遭到破壞砍除。圖／許家蓓辦公室提供
戒嚴時期受難者墓區第一墓區內原竹叢地景，為文化局建議應予保存的重要景觀元素，但竹叢目前已遭到破壞砍除。圖／許家蓓辦公室提供

位於六張犁山上的戒嚴時期受難者墓區，近來卻出現具有重要歷史意義的代表景觀「殘存竹叢」竟遭破壞剷除。議員批評，此處是台北市政府指定的文化景觀，也是促轉會審定的「不義遺址」，是有關台灣轉型正義的歷史見證與重要場域，台北市長蔣萬安怎麼對得起戒嚴時期的政治受難者與其家屬。

戒嚴時期受難者墓區是埋葬1950年代白色恐怖時期受難者，當時若無家屬認屍的受難者，會送往極樂公墓草草埋葬。2016年經台北市政府登陸指定為「文化景觀」，登陸理由之一為突顯戒嚴時期的時代氛圍，其空間場域具有歷史事件見證意義。

許家蓓指出，四十年間，無人知曉這些受難者到底身在何處，直至1993年，受難者徐慶蘭的弟弟曾梅蘭口述表示受到哥哥託夢告知徐慶蘭在竹林下方。而後曾梅蘭找到六張犁山上，才發現這片山頭埋葬了至少兩百多名政治受難者的屍骨，過去四十年政府迫害人權的無語才首見天日。

許家蓓表示，近來接獲反映，戒嚴時期受難者墓區第一墓區內原竹叢地景，為文化局建議應予保存的重要景觀元素，但竹叢目前已遭到破壞砍除。

議員簡舒培表示，此處是台北市政府指定的文化景觀，也是促轉會審定的「不義遺址」，是有關台灣轉型正義的歷史見證與重要場域，與台灣轉型正義密切相關的「蔣家第四代」蔣萬安，日前才剛以「台北市長」的身分為228事件道歉，但現在台北市政府卻放任具有文化景觀跟轉型正義雙重意義的「殘存竹叢」被剷除。

簡舒培表示，針對需要保護的文資現場，北市府竟沒設置監視器，對事情一問三不知，更不用說要找到被誰破壞，北市府顯然完全不尊重歷史跟受難者家屬，發生這麼荒唐的事，蔣萬安完全不處理，怎麼對得起戒嚴時期的政治受難者與其家屬。

台灣師範大學社會教育系兼任助理教授蕭文杰批評，市府團隊「很兩光」，六張犁白恐墓園文化景觀中的辨識物被移除，即使是居民破壞，管理單位要通知文化局處理，質疑文化局未盡管理義務。

文化局表示，該竹叢為本市文化景觀「戒嚴時期政治受難者墓園」保存維護計畫的地景元素。據殯葬處現場表示係因豪雨造成邊坡土石流失，殘存竹叢部分隨之傾倒，不知何人整理殘竹置於旁。

文化局表示，經文資委員現場會勘了解竹叢破壞情況，即責請殯葬處提出恢復方案送本局核准後，盡速恢復竹叢意象；並於明顯處設置告示牌、加強巡檢頻率，避免再生破壞情事。另外，文化資產法並未明訂破壞文化景觀相關罰則，將向文化部提出修法建議，以強化文化景觀保存手段。

受難者 戒嚴時期

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