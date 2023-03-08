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蔣萬安用人性別比遭疑失衡 北市：馬市府以來歷屆最高

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市政府。記者林佳彣／攝影
台北市政府。記者林佳彣／攝影

北市議員林延鳳今天婦女節質疑，市長蔣萬安用人的性別比例失衡，而「職場性別平等認證」開辦迄今接受評核僅0.029%，缺乏宣傳與誘因。市府回應，蔣市長上任到昨天，北市府女性首長比例21.43%，已是前市長馬英九以來歷屆最高。

林延鳳指出，蔣萬安用人的性別比例失衡，性平會府內委員女性僅有副市長林奕華、社會局長姚淑文，形同由「男性官僚主導」。

台北市性別平等辦公室回應，自蔣萬安就任市長以來，截至婦女節前夕，北市府6位女性首長（含副市長、不含代理及兼任），占比21.43%已是北市自馬市長以來歷屆最高，逐漸朝三分之一目標邁進。

性平辦公室表示，台北市推動性別平等的機制，包含正副市長與機關首長在內的公務員，都必須進行性別意識培力相關課程，並透過各層級的公私協力機制，落實性別平等的概念在市府推動的各項措施與服務，擴大女性決策參與，持續打造性別友善的城市。

另外，林延鳳指市府自2020年開辦「職場性別平等認證」，扣除參與認證但未通過的台北市環保局、警察局與人事處，全北市23.5萬間事業單位，3年來僅有69間公司行號願意接受評核，占比約0.029%，代表宣傳與誘因極為缺乏。

台北市勞動局回應，北市2020年率全國之先，辦理首屆「台北市職場性別平等認證」，且連2年代表北市府赴聯合國參加「聯合國婦女地位委員會既非政府組織婦女地位委員會」，向國際社會進行專題報告，分享推動經驗及成果。

勞動局長高寶華說明，市府2018年邀專家學者、工會和企業人資代表共同制訂「台北市職場性別平等指標」，提供事業單位自我檢視，隔年辦理宣傳與輔導、宣導會、挑戰營和記者會，提供企業更多主動配合的工具和實際操作的機會。

高寶華指出，2020年繼續辦宣傳及輔導活動，也辦首屆台北市職場性別平等認證，此屬於獎勵措施，無法令強制規定，鼓勵事業單位提升內部性別平等作為，迄今已辦3屆認證作業，廣受各界支持與重視。

北市 職場 蔣萬安

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