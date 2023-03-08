台北玫瑰展開幕 李四川：把一生的花在一天內送給太太

2023台北玫瑰展「玫好幸福」熱鬧登場，展期自3月1日至3月31日，這幾日屬於盛開期。台北市副市長李四川今出席開幕儀式，他致詞時表示，自己從來沒有送花給太太，周末會帶她來逛，跟她說這輩子要送的花都在玫瑰園了，也邀請民眾共同享受北市栽培的玫瑰花。

李四川表示，他一生中還沒送花給太太過，所以周末會跟她說「要送的花都插在這裡，一生的花一天全部給她」。他說，玫瑰代表愛情，還有親情、友情，可以讓心情變好，希望邀請台北市民和全國鄉親都可以到台北享受公園處栽培的玫瑰花。

北市公園處說，今年台北玫瑰展以「玫好幸福」為主題，每年都吸引許多新人在此拍攝婚紗照，結合周邊婚紗業者打造幸福產業鏈。台北玫瑰園也是全台灣玫瑰數量及品種最多的景點，高達800多種的玫瑰品種，搭配今年話題性最高的玫瑰花拱門， 一年四季皆有美景可賞。

台北玫瑰園打造品種區、花海區、五彩玫瑰園、育種家花園、園藝植物佈展區及祕密花園，共六大展區，讓民眾可以用各種角度欣賞玫瑰四季呈現的不同風情。今年也邀請與玫瑰產業相關業者進駐假日市集，讓大家除了欣賞玫瑰花以外，還能購買到玫瑰植栽及相關產品。

公園處說，活動期間也與周邊的商圈及婚紗攝影商業公會合作，25家以上的特約店家共同響應推出優惠活動，只要前往店家出示活動官網特約店家頁面，就能享有專屬花季優惠，期盼民眾來賞花也能帶動周邊經濟產值，一起留下美好印記。

公園處也規劃了一系列的線上活動，包括玫瑰園的幸福足跡，只要在指定貼文中上傳在玫瑰園拍攝的照片，就有機會抽到玫瑰項鍊；搭配情人節前夕推出真愛的玫好芬芳，只要在園區內的指定地點拍照上傳，標註一位想要一起度過情人節的好友，就有機會獲得Dior漫舞玫瑰淡香水等好禮。