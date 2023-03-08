為土石流做好防災演練 新北4里獲水保局肯定

新北市農業局推動土石流自主防災社區，去年共辦24場兵推及5場實作演練。其中汐止區長青里獲水土保持局銀質認證，石碇區豐田里、永定里、土城區永寧里獲銅質認證。農業局說，今年度預計將向10個尚未辦理過的村里推動，盼強化社區的防災意識。

新北市土石流自主防災社區已推動5年、85里，獲獎社區由里長代表在新北市政會議獻獎，市長侯友宜也肯定里長推動自主防災的努力，透過社區防災教育之推動，培養當地居民防災意識，減低災害帶來損失。

新北市農業局指出，土石流自主防災社區去年共辦理24場次兵棋推演、及5場次實作演練，汐止區長青里、石碇區豐田里、石碇區永定里、土城區永寧里獲得水保局肯定，獲1銀3銅佳績。其中汐止區長青里擁有3年以上自主防災社區運作、定期監測雨量及巡察，並辦2場實作演練，獲銀質社區認證。

長青里長陳建興不僅投入許多時間與心力，還在演練過程安排錯誤行為腳本，讓民眾在錯誤中學習，更能增加印象，如紅色警戒發布時應盡速撤離至警戒區外的避難處所，而不是到同為警戒區的隔壁鄰居家，同時也提醒防災背包內應準備緊急求生用品如證件、藥物、乾糧及手電筒等，使里民了解災害的處理流程。

另外，石碇區豐田里位於水土保持局公告大規模崩塌潛勢區，與同區內的華梵大學一起演練，當警戒發布時，市府開設緊急應變中心，通知里長與區公所進行疏散避難作業，並由里長連絡學校與防災編組成員，學校將啟動校內的防災機制迅速撤離校內人員，豐田里防災組織則負責巡視警戒區內邊坡情況，如有發生滑動將迅速通報給里長。