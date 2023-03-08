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史上最年輕動物園園長 教育局「志玲姊姊」諶亦聰接任

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
北市教育局主秘諶亦聰。本報資料照片
北市教育局主秘諶亦聰。本報資料照片

北市動物園前園長劉世芬於112年1月16日退休，近來新人選備受關注，如今傳出將由北市府主秘諶亦聰接任，現年39歲的諶亦聰也成為動物園史上最年輕園長。至於先前動物園傳出票價擬漲的問題？諶亦聰說，目前希望拓展營收的多元性，探討不同方法的可能性。

諶亦聰表示，動物園成員組成相當多元，各有動物、植物、行政等不同領域的專長，所以她在27日上任後將先著重在傾聽內部同仁的意見跟聲音，得到不同視角的專業見地。

至於先前動物園傳出票價擬漲的問題？諶亦聰說，目前希望拓展營收的多元性，探討不同方法的可能性，包含門票價格調整、行政法人化、場租檢討、未來生態主題園區BOT案等。

諶亦聰表示，另外，保育員目前的薪資實在太低，除了將盡量向中央爭取危險加給外，也會研議是否有更彈性的薪資結構制度，改善低薪狀況。

教育局長湯志民表示，諶亦聰有創意、活動力強且樂於接受挑戰，人脈關係維持很好，也相信在動物園許多資深且優秀的前輩協助下，將為動物園注入新的活力。

今年39歲的諶亦聰，政大教育研究所畢業，在北市教育局擔任公職18年，曾任國小教育科科員、專員、科長，中等教育科科長、綜合企劃科科長、專門委員、主任秘書等職，基層歷練完整。

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