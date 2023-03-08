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北市拆大型違建 南京東路鐵皮倉庫「剉咧等」

中央社／ 台北8日電

北市建管處今天表示，規劃分批拆除12件面積逾300平方公尺的大型違建案，第2波包含南京東路6段放置冷凍櫃的鐵皮倉庫等4處的違建案，預定4月初拆除。

北市政府建築管理工程處指出，為拆除民國84年後、已查報且逾300平方公尺大型違建，今年設專案分批拆除12件違規情節嚴重大型違建。拆除順序是依違建面積大小、查報年度，及是否屬於拆後重建等項目，作為評點標準排序。

建管處表示，今年1月間規劃拆除首波4件大型違建，包含中山區濱江街、內湖區安康路汽車修理廠，因使用人自行搭設相關設施，違建面積介於1200至1800平方公尺，派員查察，違反建築法規定，發文通知所有人自拆。

建管處指出，今年首波執行拆除4件大型違建，經2月召開台北市公寓大廈及違反建築法爭議處理委員會審議後，決議維持原處分，將於3月21日執行拆除。

建管處公布的第2波拆除大型違建案地點，分別位於南京東路、安康路及濱江街等4案，包含內湖區南京東路6段放置冷凍櫃的鐵皮倉庫、松山區南京東路4段放置貨櫃地點、內湖區安康路的貨櫃及鋼鐵棚架、中山區濱江街放置輪胎等物的倉庫。

建管處表示，近期將訂定拆除日期，且已要求4件大型違建所有人在1個月內改善，逾期未改善會執行拆除。北市府為遏止新違建，呼籲不要心存僥倖蓋搭違建，經列管有案的違建，應配合改善拆除，若逾期未拆，將僱工強拆並收取代拆費用。

違建 北市 內湖

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