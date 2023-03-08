配合捷運樹林線工程 3月10日起環漢路四段將施工管制

新北市推動捷運樹林線工程，新北市捷運局表示，為配合工程推動，將在環漢路四段工區出入口施作路面刨鋪及標線改繪工程，預計從3月10日至12日每天晚上10點至隔日凌晨6點施工，提醒用路人配合現場指引減速通行。

捷運局表示，為辦理「新北樹林線城林大橋銜接環漢路替代道路新建工程」，將在環漢路四段工區出入口路面刨鋪及標線改繪工程，提醒行經環漢路往來新莊、板橋、樹林車輛，可利用水源街→中華路→篤行路→大觀路改道行駛。

捷運局表示，施工時間預計從3月10日至12日每天晚上10點至隔日凌晨6點施工，施工期間該路段採半半施工方式僅維持單線雙向通行，請經過施工區域的用路人注意改道動線，並依現場指引標誌及交通指揮人員引導減速通行，以確保行車安全。