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「我的古甲金醉」個展至3/19 義賣所得全捐做公益
台東牙醫師「九鬼」（本名劉政宏）3月1日至19日於台北市迪化街東梨學院舉辦「我的古甲金醉」個展，獲得建中38社團法人全力協辦，再次串起30多年的同窗情誼，還將舉行藝術品義賣捐做公益。
「九鬼」是素人畫家，45歲才舉辦第一次油畫個展，至今已有18次的個展和聯展，最早是觀察描繪周遭事物和內在心靈的美感探索，發展出自己獨特、兼具大自然療癒和牙醫師的詮釋技法，也吸引許多粉絲收藏畫作。
劉政宏說，此次以西方油畫技術去新解中國甲骨文字，彈奏筆法、色彩與構圖完美平衡的當代狂想曲，消弭5000年的時代鴻溝，並挑逗形物、彩黑和狂收的超現實遐想，讓欣賞者似醉非醉，實則更令人陶醉。
他舉例，其中以甲骨文「我」字，突顯學生時期鬼靈精怪的建中第38屆同學，經過30多年後成立全國第一個由高中同屆同學組成的建中38社團法人，努力以「大我」無私的互助分享。
另外，劉政宏也與趙偉勝2人攜手與建中38社團法人合作，繼2019年在台北築空間舉辦「從牙醫視覺到畫家觀點」油畫個展後，再次籌辦此次個展，3月4日下午開幕當天高朋滿座，儼然一場歡樂的大型校友同學會，展出的作品近半數已被收藏。
劉政宏表示，3月18日13時30分將在東梨學院舉辦建中38愛心公益藝術品義賣活動，募款所得將全數捐贈給唐氏症基金會、瑞興部落小學堂和榮總情緒精準醫療中心，當天還邀請到同樣是建中38同學的聲樂家李明杰現場表演，歡迎共襄盛舉，加入愛心行善的行列。
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