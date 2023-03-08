北市大型新違建首季4案21日拆 建管處今再公布排拆4案

台北市今年起將300平方公尺以上大型新違建列入專案計畫拆除，依優先順序預計會拆12件，第1季中山區濱江街與內湖區安康路4案訂於3月21日執行。台北市建管處今天公告，第2季4案分別位在南京東路、安康路及濱江街等。

建管處列管在案1995年以後已查報尚未拆除的300平方公尺以上新違建，目前列管應優先排拆有51件，依違建面積大小、違建查報年度，以及是否屬拆後重建等項目作為評點標準，以排序優先拆除者。

今年度起，建管處執行違建面積300平方公尺以上大型新違建拆除計畫。經排序結果，第1季預計拆除的中山區濱江街、內湖區安康路各2案，均為汽車修理廠；台北市公寓大廈及違反建築法爭議處理委員會2月16日審議決議，「建議維持原處分」，並訂於3月21日執行拆除。

建管處今天公布第2季預計執行案件，包含位在台北市南京東路、安康路及濱江街，將於近日發函訂期於一個月內改善，逾期未改善執行拆除。4案分別為內湖區南京東路六段的鐵皮倉庫、貨櫃屋、冷凍櫃，松山區南京東路四段貨櫃屋，內湖區安康路的貨櫃屋、鋼鐵棚架，以及中山區濱江街的輪胎買賣。

建管處表示，今年預計執行12案，將於7月公布另4案，年底全數處理完畢。如已由建管處列管有案的違建，盡速配合改善拆除，若經訂期而逾期未拆除，將依法僱工強制拆除，並收取代拆除費用。 台北市今年起將300平方公尺以上大型新違建列入專案計畫拆除，依3評點標準優先排拆，