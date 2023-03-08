女性置產能力提高 新北女屋主比例超過50%、這3區最多

新北市地政局統計，女性屋主持屋率達51.1%，在29區中，前5名分別為新店、淡水、永和、中和及汐止，人數最多為板橋14萬880人、中和11萬9018人及新莊10萬5733人，地政局分析，綜上數據顯示，近年來女性經濟獨立，置產能力提升，且多選擇置產在都市化高密度發展及交通便捷的區域。

新北市地政局長汪禮國表示，地政局將「地政統計資料查詢系統」提升為2.0版，活用地政大數據並加速公開資料釋出，也做三大優化，第一項為「建物屋齡統計」，整合了「建物屋齡統計地圖」及「全市建物屋齡分級」功能，提供新北市29個行政區的屋齡分布情形，並搭配地圖顯示對應的地理位置。

第二項為「建物所有權人統計」，除保留原有的性別、年齡、持有時間等統計外。另新增「權屬類別」查詢，可顯示各行政區建物所有權「權屬類別」為本國人、外國人（含外國法人）、大陸人(含大陸法人)、銀行及本國法人、公有及其他的分佈情形。

第三項為「土地所有權人統計」，顯示29個行政區的年齡分級、性別、平均年齡、平均持有時間、戶籍地及權屬類別等統計資訊。另提供公告地價及現值、土地建物登記等統計資訊。

汪禮國表示，「地政統計資料查詢系統2.0」以地政大數據為基礎，透過單一入口網頁讓民眾依需求設定統計地區與查詢區間等條件，以統計圖表及地圖方式顯示結果，並提供結果下載做其他加值應運用。未來亦將持續進行系統功能優化，以提供民眾更優質及多元的資料查詢服務，歡迎大家多加利用。