快訊

經典賽懶人包／中華隊今晚首戰巴拿馬！A組戰情最激烈 完整賽事資訊看這裡

怕被笑？學測錄取分數低不選興趣科系 台大生悲慘休學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女性置產能力提高 新北女屋主比例超過50%、這3區最多

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市地政局統計，女性屋主持屋率達51.1%，在29區中，前5名分別為新店、淡水、永和、中和及汐止。圖／新北市地政局提供
新北市地政局統計，女性屋主持屋率達51.1%，在29區中，前5名分別為新店、淡水、永和、中和及汐止。圖／新北市地政局提供

新北市地政局統計，女性屋主持屋率達51.1%，在29區中，前5名分別為新店、淡水、永和、中和及汐止，人數最多為板橋14萬880人、中和11萬9018人及新莊10萬5733人，地政局分析，綜上數據顯示，近年來女性經濟獨立，置產能力提升，且多選擇置產在都市化高密度發展及交通便捷的區域。

新北市地政局長汪禮國表示，地政局將「地政統計資料查詢系統」提升為2.0版，活用地政大數據並加速公開資料釋出，也做三大優化，第一項為「建物屋齡統計」，整合了「建物屋齡統計地圖」及「全市建物屋齡分級」功能，提供新北市29個行政區的屋齡分布情形，並搭配地圖顯示對應的地理位置。

第二項為「建物所有權人統計」，除保留原有的性別、年齡、持有時間等統計外。另新增「權屬類別」查詢，可顯示各行政區建物所有權「權屬類別」為本國人、外國人（含外國法人）、大陸人(含大陸法人)、銀行及本國法人、公有及其他的分佈情形。

第三項為「土地所有權人統計」，顯示29個行政區的年齡分級、性別、平均年齡、平均持有時間、戶籍地及權屬類別等統計資訊。另提供公告地價及現值、土地建物登記等統計資訊。

汪禮國表示，「地政統計資料查詢系統2.0」以地政大數據為基礎，透過單一入口網頁讓民眾依需求設定統計地區與查詢區間等條件，以統計圖表及地圖方式顯示結果，並提供結果下載做其他加值應運用。未來亦將持續進行系統功能優化，以提供民眾更優質及多元的資料查詢服務，歡迎大家多加利用。

延伸閱讀

新北停紅燈亂吐檳榔汁 去年開罰近66萬

一年送養85隻 新北動保員溫惠婷展現女性溫柔與耐心

新北女動保員展現女力 最高1年送養85犬貓

新北鶯歌婦人腰痛倒臥住處 警消爬鑽2樓冷氣孔救人

相關新聞

新北停紅燈亂吐檳榔汁 去年開罰近66萬

新北市日前統計去年度亂吐檳榔汁統計件數，總計開罰474件、65萬9400元，環保局分析大部分違規情形為車輛駕駛，特別是遇...

士林夜市「起司瀑布」賣100元遭疑沒標價 攤商喊冤都有標

最近有民眾抱怨，在士林夜市的路口買「起司瀑布」，直指攤子沒寫價格，對一份要價100元感到傻眼。業者澄清，照正常程序做生意...

大巨蛋進行煙控性能現場試驗 李四川：7月底前取得使照

懸宕多時的台北大巨蛋，新市長蔣萬安上任時宣示要盡速解決並力拚年底試營運。北市副市長李四川今在臉書貼出大巨蛋正在辦理煙控性...

配合捷運樹林線工程 3月10日起環漢路四段將施工管制

新北市推動捷運樹林線工程，新北市捷運局表示，為配合工程推動，將在環漢路四段工區出入口施作路面刨鋪及標線改繪工程，預計從3...

「我的古甲金醉」個展至3/19 義賣所得全捐做公益

台東牙醫師「九鬼」（本名劉政宏）3月1日至19日於台北市迪化街東梨學院舉辦「我的古甲金醉」個展，獲得建中38社團法人全力...

北市大型新違建首季4案21日拆 建管處今再公布排拆4案

台北市今年起將300平方公尺以上大型新違建列入專案計畫拆除，依優先順序預計會拆12件，第1季中山區濱江街與內湖區安康路4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦