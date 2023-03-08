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永和行動治理座談13日舉辦 新北盤點市民關心事

中央社／ 新北8日電

新北市長侯友宜將於13日舉辦永和區行動治理座談，適逢選戰年，被認為時機敏感，他今天表示，每年都3、4月舉辦，主要是盤點市民關心的事，務實做好本分，讓市民有感。

侯友宜今天主持市政會議後接受聯訪時，被問到他即將展開行動治理座談，舉辦時間點是否提前。

他說，每人做好自己本分工作，扮演好自己角色，他目前是新北市長，包括每年3月、4月舉辦行動治理里座談會、市政建設，仍有許多事情要做；29區里長座談會將全部動起來，他在乎市民關心的事情，將盤點與列管，戮力以赴。

民政局官員告訴中央社記者，第1場行動治理座談將於13日開始在永和區舉行，與以往一樣都會邀區長、里長、民代參加；活動流程都按照以往流程走，去年因COVID-19疫情關係才較晚，預計以2個月時間辦完29區座談。

中國國民黨主席朱立倫7日說，8日中常會就會開始討論總統、立委提名作業；至於他自己2024年角色，一定是無私無我，不會有任何個人考量，「一定要推出最強、最好的候選人」。

侯友宜被問到黨內提名作業時程、參與總統選舉意願、對朱立倫所謂「無私無我」說法意見；侯友宜說，「朱主席辛苦了」。

媒體報導，監察院前院長王建煊決定參選2024年總統，侯友宜被問此事時表示，尊重每個人都有其生涯規劃；中華民國是我們的國家，「台灣是咱的厝」，生活在這塊土地的人應要不分族群合作，讓人民生活更安定才是目標。

侯友宜 朱立倫

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