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新北停紅燈亂吐檳榔汁 去年開罰近66萬

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市日前統計去年度亂吐檳榔汁統計件數，總計開罰474件、65萬9400元。圖／新北市環保局提供
新北市日前統計去年度亂吐檳榔汁統計件數，總計開罰474件、65萬9400元。圖／新北市環保局提供

新北市日前統計去年度亂吐檳榔汁統計件數，總計開罰474件、65萬9400元，環保局分析大部分違規情形為車輛駕駛，特別是遇到較長的紅燈停等的路口，駕駛易有隨意吐檳榔汁的行為，呼籲民眾共同發揮公德心，保持環境整潔，勿心存僥倖跟荷包過不去。

新北市環保局統計，2022年全年度亂丟、吐檳榔取締件數檢舉案件共裁處161件、主動稽查313件，總裁處件數共474件，總計裁處金額 65萬9400元。取締件數前3名為五股區、板橋區及鶯歌區。經分析大部分違規情形的行為人為車輛駕駛，特別是遇到較長的紅燈停等的路口，駕駛易有隨意吐檳榔汁的行為，而以取締件數最高的五股區為例，經稽查取締後，自去年1月33件逐漸下降到12月的17件。

環保局表示，各區裁處數與清潔隊主動稽查頻率、民眾檢舉有關，取締件數高低不能代表各區環境清潔真實樣貌，隨地亂吐檳榔渣除影響觀瞻同時造成環境污染，新北市已列入加重處分的環境衛生污染樣態。

環保局說，初犯即處2千4百元罰鍰，且最高可處6千元罰鍰，並須接受4小時之戒檳班講習課程。環保局將持續加強稽查，呼籲民眾共同發揮公德心，保持環境整潔，勿心存僥倖跟荷包過不去。

分析大部分違規情形的行為人為車輛駕駛，特別是遇到較長的紅燈停等的路口，駕駛易有隨意吐檳榔汁的行為。圖／新北市環保局提供
分析大部分違規情形的行為人為車輛駕駛，特別是遇到較長的紅燈停等的路口，駕駛易有隨意吐檳榔汁的行為。圖／新北市環保局提供

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