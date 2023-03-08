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一年送養85隻 新北動保員溫惠婷展現女性溫柔與耐心

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市動保員溫惠婷(左)去年調至動保處辦理認養活動，去年成功送養85隻犬貓成績斐然。圖／新北市動保處提供
新北市動保員溫惠婷(左)去年調至動保處辦理認養活動，去年成功送養85隻犬貓成績斐然。圖／新北市動保處提供

新北市動保員溫惠婷去年調至動保處辦理認養活動，去年成功送養85隻犬貓成績斐然，努力有目共睹。溫惠婷表示，辦理這項業務除辛苦外就是要克服失敗及失落感，需了解每隻毛寶貝的特質，給民眾做詳盡解說，就能提高認養機會，在3月8日這天充分表現動保女力。

另外，動保員劉可茵為新北動保處改制後第1批動保員，2012年就職，2018年調至八里動物之家辦理收容並協助動物之家行政工作，憑著個人長期累積照顧動物經驗，及特有的細心、耐心特質，照顧毛寶貝可說是無微不至，讓八里動物之家死亡率為8個動物之家最低，另因與寵物店合作推廣認養，及結合愛心人士對毛寶貝進行TNVR作業，讓八里動物之家認養率稱冠新北，街頭的流浪動物也大幅減少。

動保員溫惠婷2020年就職瑞芳動物之家，主要辦理動物管制業務，也會協助民間狗場的消毒防疫工作，由於個性活潑有活力，去年調至動保處辦理認養活動，成績斐然，去年度溫惠婷成功送養85隻犬貓，努力是大家有目共睹的。

溫惠婷表示，辦理這項業務除了辛苦外就是要克服失敗及失落感，有時籌劃1個月的活動，結果1隻毛寶貝也沒認養出去，不免懷疑自己是否能力不夠，現也漸捉到訣竅，要了解每隻毛寶貝特質給民眾做詳盡解說，就能提高認養機會，近日也規劃於3月18日在板橋小遠百百貨辦理認養活動，增加曝光率為動物保護盡一分心力。

新北市動保處表示，現處內的女性動保員達43人，已高過男性的38人，女力崛起，不但辦理內勤照護動物之家的毛寶貝、推廣認養及協助民間狗場防疫工作，外勤工作也常見到他們的身影，由於他們秉持尊重生命的態度，加以專業能力及特有細心、耐心才能提高績效，提高社會保護動物意識，健全動物福祉。

動保員劉可茵照顧毛寶貝無微不至，讓八里動物之家死亡率為8個動物之家最低。圖／新北市動保處提供
動保員劉可茵照顧毛寶貝無微不至，讓八里動物之家死亡率為8個動物之家最低。圖／新北市動保處提供

認養 動物之家

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