性平會未遴選府外委員遭疑真空 北市府澄清：期程無延誤

北市議員林延鳳今天38婦女節質疑，市長蔣萬安是性別平等委員會主委，上任迄今一次會議都沒召開，性平會議新任府外委員更未遴選呈「真空」。市府澄清遴選期程較於往年並無延誤，目前進行新屆期的簽報程序，預計3月底前公布新委員名單，4月召開會前會，5月召開第一次大會。

民進黨北市議員林延鳳說，性平會職掌為推動法令、檢視政策，特別是女性權益與消除性別歧視的議題，能讓專家學者或民間團體代表直接與11個局處首長溝通。

她指出，蔣萬安上任後，性平會未於府外委員2月底卸任前夕召開會議遴選，3月換屆卻呈無府外委員的「真空」狀態，批該機制無法發揮作用「形同虛設」，籲蔣市府應盡速讓相關機制重回正軌。

台北市性別平等辦公室執秘鄭維鈞表示，台北市性別平等委員會屬諮詢性委員會，依設置要點每年召開4次大會，會議頻率已高於中央與各縣市，居全國之冠。

鄭維鈞說明，由於第13屆委員任期於2月28日屆滿，刻正進行新屆期的簽報程序，預計3月底前會公布新委員名單，4月召開會前會，5月召開第一次大會，遴選作業期程較於往年並無延誤。

他表示，市府團隊與民間專家學者保持良好互動，並隨時可以進行諮詢，3月6日起台北市政府在紐約聯合國舉辦的婦女組織周邊論壇，就是由委員和市府團隊一起合作。此外，各機關各有性別平等專案小組，也是公私協力機制，2月至今陸續召開，成果豐碩，性平業務並未受到委員改選影響。