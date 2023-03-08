快訊

170旗袍辣妹酒店迎賓！竹聯幫明仁會春酒太囂張 分局長翻臉趕人

性平會未遴選府外委員遭疑真空 北市府澄清：期程無延誤

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市議員林延鳳。圖／聯合報系資料照
台北市議員林延鳳。圖／聯合報系資料照

北市議員林延鳳今天38婦女節質疑，市長蔣萬安是性別平等委員會主委，上任迄今一次會議都沒召開，性平會議新任府外委員更未遴選呈「真空」。市府澄清遴選期程較於往年並無延誤，目前進行新屆期的簽報程序，預計3月底前公布新委員名單，4月召開會前會，5月召開第一次大會。

民進黨北市議員林延鳳說，性平會職掌為推動法令、檢視政策，特別是女性權益與消除性別歧視的議題，能讓專家學者或民間團體代表直接與11個局處首長溝通。

她指出，蔣萬安上任後，性平會未於府外委員2月底卸任前夕召開會議遴選，3月換屆卻呈無府外委員的「真空」狀態，批該機制無法發揮作用「形同虛設」，籲蔣市府應盡速讓相關機制重回正軌。

台北市性別平等辦公室執秘鄭維鈞表示，台北市性別平等委員會屬諮詢性委員會，依設置要點每年召開4次大會，會議頻率已高於中央與各縣市，居全國之冠。

鄭維鈞說明，由於第13屆委員任期於2月28日屆滿，刻正進行新屆期的簽報程序，預計3月底前會公布新委員名單，4月召開會前會，5月召開第一次大會，遴選作業期程較於往年並無延誤。

他表示，市府團隊與民間專家學者保持良好互動，並隨時可以進行諮詢，3月6日起台北市政府在紐約聯合國舉辦的婦女組織周邊論壇，就是由委員和市府團隊一起合作。此外，各機關各有性別平等專案小組，也是公私協力機制，2月至今陸續召開，成果豐碩，性平業務並未受到委員改選影響。

北市 團隊 議員 蔣萬安

延伸閱讀

性平會無府外委員遭疑空轉 議員婦女節轟蔣萬安：台北女人難幸福

解決雙老…蔣萬安「都更5箭」估公辦都更年10案 增電梯翻倍

幫侯友宜撇戰犯 蔣萬安談2024：黨中央會有妥適規畫安排

缺蛋價漲未見物價小組開會？ 蔣萬安：有掌握物價避免囤積

相關新聞

大巨蛋進行煙控性能現場試驗 李四川：7月底前取得使照

懸宕多時的台北大巨蛋，新市長蔣萬安上任時宣示要盡速解決並力拚年底試營運。北市副市長李四川今在臉書貼出大巨蛋正在辦理煙控性...

獨／侯友宜備戰2024？ 新北行動治理座談今年提早開跑

南投立委補選上周結束，國內下一戰選舉即是2024總統大選，不少人關注新北市長侯友宜的下一步，現在永和地方傳出新北行動治理...

士林夜市「起司瀑布」賣100元遭疑沒標價 攤商喊冤都有標

最近有民眾抱怨，在士林夜市的路口買「起司瀑布」，直指攤子沒寫價格，對一份要價100元感到傻眼。業者澄清，照正常程序做生意...

新北停紅燈亂吐檳榔汁 去年開罰近66萬

新北市日前統計去年度亂吐檳榔汁統計件數，總計開罰474件、65萬9400元，環保局分析大部分違規情形為車輛駕駛，特別是遇...

一年送養85隻 新北動保員溫惠婷展現女性溫柔與耐心

新北市動保員溫惠婷去年調至動保處辦理認養活動，去年成功送養85隻犬貓成績斐然，努力有目共睹。溫惠婷表示，辦理這項業務除辛...

性平會未遴選府外委員遭疑真空 北市府澄清：期程無延誤

北市議員林延鳳今天38婦女節質疑，市長蔣萬安是性別平等委員會主委，上任迄今一次會議都沒召開，性平會議新任府外委員更未遴選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦