自來水工程施工 樹林環漢路封閉至3月底

自來水公司自今年即日起至3月31日施作浮洲加壓站至板新場管線工程，工程地點為柑園二橋，從樹林區環漢路五段至八德街，施工時間為上午9時至晚上10時及夜上10時至隔天上午6時，交通尖峰時段上午6時至9時、下午5時至7時除外，實施交通管制路段如下：

一、 道路封閉管制：樹林區環漢路五段，由四維路至東豐街，往樹林方向封閉。

二、 施工改道路段：往三峽方向車流改由環漢路五段接四維路，沿國凱路、八德路，再由八德街進入環漢路未管制路段。

三、 替代道路：前往樹林及鶯歌區車輛可改道由板橋區大觀路、篤行路、樹林中華路前往。