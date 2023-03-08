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自來水工程施工 樹林環漢路封閉至3月底
自來水公司自今年即日起至3月31日施作浮洲加壓站至板新場管線工程，工程地點為柑園二橋，從樹林區環漢路五段至八德街，施工時間為上午9時至晚上10時及夜上10時至隔天上午6時，交通尖峰時段上午6時至9時、下午5時至7時除外，實施交通管制路段如下：
一、 道路封閉管制：樹林區環漢路五段，由四維路至東豐街，往樹林方向封閉。
二、 施工改道路段：往三峽方向車流改由環漢路五段接四維路，沿國凱路、八德路，再由八德街進入環漢路未管制路段。
三、 替代道路：前往樹林及鶯歌區車輛可改道由板橋區大觀路、篤行路、樹林中華路前往。
新北市警局交通大隊表示，封閉車道範圍較大，新莊、板橋及樹林等分局已規劃巡邏兼路況查報勤務警力，加強注控車流狀況，遇有交通障礙將立即啟動快速到位加強疏導。請用路人行經管制區域減速慢行，依既有指示牌面及施工單位所設導引牌面說明行駛或提前改道，遵守管制人員導引，以確保行車安全。並請民眾多利用本局iPolice APP、收聽警察廣播電臺，以獲得最新路況及交通管制相關資訊。
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