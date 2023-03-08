快訊

170旗袍辣妹酒店迎賓！竹聯幫明仁會春酒太囂張 分局長翻臉趕人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自來水工程施工 樹林環漢路封閉至3月底

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
自來水公司施作浮洲加壓站至板新場管線工程，工程地點為柑園二橋，從樹林區環漢路五段至八德街，自今年即日起至3月31日工程施工期間，多處道路封閉至今年3月底。圖／新北交大提供
自來水公司施作浮洲加壓站至板新場管線工程，工程地點為柑園二橋，從樹林區環漢路五段至八德街，自今年即日起至3月31日工程施工期間，多處道路封閉至今年3月底。圖／新北交大提供

自來水公司自今年即日起至3月31日施作浮洲加壓站至板新場管線工程，工程地點為柑園二橋，從樹林區環漢路五段至八德街，施工時間為上午9時至晚上10時及夜上10時至隔天上午6時，交通尖峰時段上午6時至9時、下午5時至7時除外，實施交通管制路段如下：

一、 道路封閉管制：樹林區環漢路五段，由四維路至東豐街，往樹林方向封閉。

二、 施工改道路段：往三峽方向車流改由環漢路五段接四維路，沿國凱路、八德路，再由八德街進入環漢路未管制路段。

三、 替代道路：前往樹林及鶯歌區車輛可改道由板橋區大觀路、篤行路、樹林中華路前往。

新北市警局交通大隊表示，封閉車道範圍較大，新莊、板橋及樹林等分局已規劃巡邏兼路況查報勤務警力，加強注控車流狀況，遇有交通障礙將立即啟動快速到位加強疏導。請用路人行經管制區域減速慢行，依既有指示牌面及施工單位所設導引牌面說明行駛或提前改道，遵守管制人員導引，以確保行車安全。並請民眾多利用本局iPolice APP、收聽警察廣播電臺，以獲得最新路況及交通管制相關資訊。

自來水公司施作浮洲加壓站至板新場管線工程，工程地點為柑園二橋，從樹林區環漢路五段至八德街，自今年即日起至3月31日工程施工期間，多處道路封閉至今年3月底。圖／新北交大提供
自來水公司施作浮洲加壓站至板新場管線工程，工程地點為柑園二橋，從樹林區環漢路五段至八德街，自今年即日起至3月31日工程施工期間，多處道路封閉至今年3月底。圖／新北交大提供

工時

延伸閱讀

山城居民注意！台3線東勢大橋 9日封橋演練交通管制

阿里山花季10日登場 嘉縣警察局12天假日在台18線交通管制

台南瀛海中學與倫敦大學皇家霍洛威學院簽MOU 國際教育邁大步

塞150萬給前里長夫婦求幫賄選 前議員歐金獅被起訴

相關新聞

大巨蛋進行煙控性能現場試驗 李四川：7月底前取得使照

懸宕多時的台北大巨蛋，新市長蔣萬安上任時宣示要盡速解決並力拚年底試營運。北市副市長李四川今在臉書貼出大巨蛋正在辦理煙控性...

獨／侯友宜備戰2024？ 新北行動治理座談今年提早開跑

南投立委補選上周結束，國內下一戰選舉即是2024總統大選，不少人關注新北市長侯友宜的下一步，現在永和地方傳出新北行動治理...

新北停紅燈亂吐檳榔汁 去年開罰近66萬

新北市日前統計去年度亂吐檳榔汁統計件數，總計開罰474件、65萬9400元，環保局分析大部分違規情形為車輛駕駛，特別是遇...

士林夜市「起司瀑布」賣100元遭疑沒標價 攤商喊冤都有標

最近有民眾抱怨，在士林夜市的路口買「起司瀑布」，直指攤子沒寫價格，對一份要價100元感到傻眼。業者澄清，照正常程序做生意...

女性置產能力提高 新北女屋主比例超過50%、這3區最多

新北市地政局統計，女性屋主持屋率達51.1%，在29區中，前5名分別為新店、淡水、永和、中和及汐止，人數最多為板橋14萬...

一年送養85隻 新北動保員溫惠婷展現女性溫柔與耐心

新北市動保員溫惠婷去年調至動保處辦理認養活動，去年成功送養85隻犬貓成績斐然，努力有目共睹。溫惠婷表示，辦理這項業務除辛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦