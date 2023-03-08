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性平會無府外委員遭疑空轉 議員婦女節轟蔣萬安：台北女人難幸福

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市議員林延鳳。圖／聯合報系資料照
台北市議員林延鳳。圖／聯合報系資料照

今天是38婦女節，北市議員林延鳳指出，市長蔣萬安是性別平等委員會主委，上任迄今一次會議都沒召開，且未在府外委員2月底卸任前夕遴選，3月換屆卻呈無府外委員的「真空」狀態，批該機制無法發揮作用「形同虛設」，籲蔣市府應盡速讓相關機制重回正軌。

民進黨北市議員林延鳳說，性平會職掌為推動法令、檢視政策，特別是女性權益與消除性別歧視的議題，能讓專家學者或民間團體代表直接與11個局處首長溝通，蔣萬安上任後，性平會未於委員任滿前夕召開會議，過慢辦理新任府外委員遴選，讓該會面臨「空窗」。

她表示，蔣萬安用人的性別比例失衡，性平會府內委員女性僅有副市長林奕華、社會局長姚淑文，形同由「男性官僚主導」，而蔣萬安又未給這群男性首長，在第一時間透過府內正常機制接受性平觀念交流與建言的機會，恐造成施政陷入迷思或偏誤。

林延鳳認為，光論女性就業議題便包羅萬象，去年度北市女性失業率全年平均達3.8%，超越男性3.5%，僅次於台中市之3.9%，其上半年更一度達4.2%，超越男性3.2%整整1%，可見台北女性擺脫失業所面臨挑戰甚大。

她也提到友善職場，市府自2020年開辦「職場性別平等認證」，扣除參與認證但未通過的台北市環保局、警察局與人事處，全北市23.5萬間事業單位，3年來僅有69間公司行號願意接受評核，占比約0.029%，代表宣傳與誘因極為缺乏。

林延鳳表示，反觀去年度北市職場性騷擾僅有21件申訴，創近4年新低，究竟是因為性別意識提升，或是基於各種因素導致「黑數」過多，如無專家與倡議者提供第一手觀察，難以跳脫政策盲點，又怎會改善？

她呼籲，蔣萬安社福政策也不能僅止於「補助」，應多善用既有制度與公權力改善女性處境，並就減緩女性失業問題，或促進友善職場做出具體承諾，當務之急是趕緊完成性平會府外委員遴選，並廣納建言後提出解方，否則空有「帥哥市長」，台北女人依舊難以幸福。

北市 蔣萬安

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