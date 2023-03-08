士林夜市「起司瀑布」賣100元遭疑沒標價 攤商喊冤都有標

最近有民眾抱怨，在士林夜市的路口買「起司瀑布」，直指攤子沒寫價格，對一份要價100元感到傻眼。業者澄清，照正常程序做生意都有標價；台北市市場處均要求攤販「務必明碼標價」，且不定期稽查。

民眾在臉書社團「爆怨公社」指出，「第一次發文，獻給美食玉米了」，抱怨在士林夜市的路口買了一份「起司瀑布」，對價格感到傻眼「這樣要100、100、100元」，並說「因為攤子沒寫價格，而且我的份也做好了」。

該文引起熱議，有人說「『「玉米』是那個食物沒錯，『瀑布』應該是指你看到價格後的眼淚」、「因烏俄戰爭，玉米已經大漲50%了」。不少人點出各地價格「中壢夜市賣的80」、「彰化賣80」、「去台南大東夜市買....也是100」。

有人說「記得他有價格喔，不然我不會知道他很貴...」、「前天才買，明明有寫」。有人質疑，「你這份是吃了一半的吧，而且他攤車上有貼標價喔」，發文民眾表示「剛買完從來沒吃過」。

該攤「起司瀑布」去年12月起在士林夜市營業，2月下旬換地點現址，迄今約3個月。

業者澄清，都是照正常程序做生意，一開始擺攤就有標示價格，在場看價格牌算是明顯，客人多數不會再問價格，若有人詢問，也會拿盒子示意份量。食材價格隨著國際局勢都在漲，玉米和起司真的都很貴，光是食材價格至少就要一半。

業者指出，餐點上都會灑上玉米片，有些人還會嫌太多，該位民眾發文照片的份量與現場不同，少了至少三分之一，不只玉米有少，連玉米片都不見。

業者說，看到客人發文只能接受，「算是變相打廣告」，不過員工第一時間感到自責，他認為輿論霸凌不太好，這對員工和攤販不公平，畢竟願意做夜市的人滿辛苦。

台北市士林夜市國際觀光發展協會總幹事魏啟倫表示 ，士林夜市長期受台北市市場處攤販科輔導督促，一直都有嚴格要求攤販「務必明碼標價」，以維護消費者權益。