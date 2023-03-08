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大巨蛋進行煙控性能現場試驗 李四川：7月底前取得使照
懸宕多時的台北大巨蛋，新市長蔣萬安上任時宣示要盡速解決並力拚年底試營運。北市副市長李四川今在臉書貼出大巨蛋正在辦理煙控性能現場試驗，並表示正朝7月底前取得使用執照的目標努力，讓台北市儘快有一個室內棒球場。
大巨蛋的防火避難及排煙審查，目前已取得內政部正式認可函，北市預計4月完成大巨蛋工程，預計7月取得使用執照、年底前試營運，運動場館初期將先以容納1萬人進行試營運。
李四川表示，前幾天他人雖然在日本，市府同仁還是把大巨蛋施工狀況line給他，讓他掌握大巨蛋每天的工進。
他說，蔣萬安市長緊盯大巨蛋的進度，遠雄公司自接到內政部的許可函後，也全力趕工，為取得使用執照，大巨蛋正在辦理煙控性能現場試驗，市長也要求消防局依規定審查，確保安全，朝7月底前取得使用執照的目標努力，讓台北市儘快有一個室內棒球場。
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