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獨／侯友宜備戰2024？ 新北行動治理座談今年提早開跑
南投立委補選上周結束，國內下一戰選舉即是2024總統大選，不少人關注新北市長侯友宜的下一步，現在永和地方傳出新北行動治理座談下周將首先從該區開跑，由於時程上比起去年還提早，引發外界聯想。新北民政局證實，的確將於13日於永和舉辦，相關流程安排中；至於時程一直都照既定安排，去年是因為疫情關係才較晚。
行動治理座談是侯友宜上任後直通基層的重要措施，被外界認為是他在新北通吃藍綠的利器，不只是固樁，更讓里長死心踏地支持。不過今年適逢總統大選年，活動時間的排定也格外敏感。永和區里長們表示，今年行動治理座談首站一樣會在永和，但時間比起過去的5月有所提早，預計3月13日就開跑。
據了解，新北市府及區公所等單位對於舉辦時間都相當低調，大多不願多說什麼，僅強調都在安排中，也讓不少里長感到相當驚訝。主責單位民政局後來證實，今年首場行動治理座談的確將在3月13日舉辦，相關內容及里長提案也都已經在準備及彙整中。
至於今年行動治理座談時程提早是否有政治因素？新北民政局強調，活動安排都照既定流程走，再晚會碰上議會備詢期程，再加上去年因為過年期間碰上疫情才會較晚。
地方人士指出，永和是深藍區，不少里長對侯友宜都有話直說，沒有在客氣，但若碰上中央不合理的地方，也會大力支持侯，像去年「快篩劑之亂」，就有永和里長在行動治理上大罵時任指揮中心指揮官陳時中，呼籲中央趕緊協助地方；今年適逢侯是否參選總統熱門話題，深藍區里長是否成為「挺侯鐵衛隊」，也格外引人關注。
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