新北三重、永和4老舊市場畫更新地區 里長：還有一大段路要走

新北市城鄉局將三重、永和等4處市場畫為更新地區，希望透過都更改變市容，但在地里長以永和永利市場（原美麗華戲院）為例，當初是因都更條例的子法受限，導致市場用地不可改為多功能目標使用，後因高雄城中城事件才有轉圜餘地，但光是整合意見，建築成本遽漲、缺工等因素影響及建商是否願意進場，就是很大的困難。

永和區永貞里長薛凌亞指出，永利市場爭取都更多年，都不得其門而入，連主動表態捐贈空間做公益設施，希望可以改變土地使用目的，卻被都更處回應：「因法條推動不可改為多功能目標使用」，透過前議員羅文崇求教於專門做市場都更的建築師郭春利才知道，都更條例有一條子法針對永和區市場用地不得作為多功能使用而被限制了都更的可能性。

薛凌亞表示，民國90年代期間，因為永和地區人口太密集，當時擔憂都更後人口會更多，才會訂定相關法規，但如今都更速度緩慢，讓永和實際居住的人口逐漸外流，補進來的人流是有租房需求的民眾。

去年因發生高雄城中城事件，市府相關局處才開始將此事放在心上，除把永利及成功市場列為高風險社區，要求成立管委會，也終於在去年成功解套，把相關限制解除，才有轉圜的餘地。

薛凌亞指出，永利市場位子算是精華地段的低價區域，但因市場用地廢棄，戲院，商場已破舊不堪，導致周邊租金較便宜，人口結構較複雜，樂見市府願意傾聽地方聲音，但現在只是宣布畫為更新地區，光是要協調所有權人意見成功，到可以動工拆除，還有好長一段路要走，且光是說明為何不能都更，就花了好幾年。

新北市城鄉局提出，只要三重成功市場、三重大同市場、永利市場及成功市場達到75%的同意比例，且在2024年5月15日前提出都更申請，就有10%的容積獎勵，之後降為5%。

薛凌亞認為，現在建築成本增加許多，且空屋率高，且都更條例修法前，容積獎勵比較高，即便所有權人的整合速度再快，也未必會提高建商的意願。