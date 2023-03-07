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空蕩蕩！碧潭吊橋外新店老街攤販突全消失 地方人士曝原因

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新店碧潭風景區是新北著名景點，一旁的新店老街也是遊客必逛街區，但攤販遭警方取締已統統退出。記者李成蔭／攝影
新店碧潭風景區是新北著名景點，一旁的新店老街也是遊客必逛街區，但攤販遭警方取締已統統退出。記者李成蔭／攝影

新店碧潭風景區是新北著名景點，一旁的新店老街也是遊客必逛街區，不少攤販相當熱門，不過近期卻遭檢舉，讓整條街空蕩蕩，引發在地居民在社團中正反論戰。新北市場處表示，該攤販集中區有列管，只要攤販不影響民眾或公安皆尊重；地方人士則說，有居民認為攤販帶來影響而檢舉，才會攤販都消失了。

新店區在地臉書社團今有民眾貼出新店老街空蕩蕩照片，吸引不少網友發表意見。有網友認為，街道變得整齊乾淨，行人走路也更加安全，還給碧潭風景區原來的樣貌，遊客未來可以輕鬆自在的走在街道上欣賞碧潭的美；不過也有網友指出，少了攤販就少了人氣，越來越少人願意過來，景區只會慢慢凋零。

新北市場處表示，該攤販集中區有列管，依新北市攤販整頓計畫要求攤商限縮設攤面積並排列整齊，並不定期會同警察局、環保局等相關局處稽查，如有影響交通、環保、公安等情事，將要求限期改善；在不影響民眾通行等公共利益之下調整營業位置，原則上都是尊重，會持續依計畫管理及輔導。

地方人士則說，聽說有民眾在檢舉，而警方接獲也只能到現場取締與宣導，攤商經警察勸導，也暫時先收起來，推測短時間都不會有攤商再回到該街區擺攤。

新店區在地臉書社團今有民眾貼出新店老街空蕩蕩照片，吸引不少網友發表意見。圖／取自臉書社團
新店區在地臉書社團今有民眾貼出新店老街空蕩蕩照片，吸引不少網友發表意見。圖／取自臉書社團

碧潭 老街

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