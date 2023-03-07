十四張公園藏尖銳物危機 公所：平時每日巡查並已排除

新店十四張歷史公園是區內特色公園，吸引不少家庭帶小孩放電，但近期卻有山丘上草地裸露出鋼釘、磚塊，甚至破碎磁磚等，引發民眾憂心。民代接獲陳情表示，公所雖立即移除，但後續仍有類似狀況，不該忽略細節；新店區長陳怡君表示，已在第一時間排除狀況，每日巡查時會加強注意，每月詳細檢查也會再檢視地下情況。

央北重劃區近年逐漸發展，不少人口移入，尤其是青年家庭等，區內規畫的十四張歷史公園成為區內民眾重要休憩區域，不過近日在兒童遊戲區卻被民眾發現有凸起鋼釘。據了解，公所整理後，民眾發現草地上仍有尖銳突起物及磚塊，甚至破碎磁磚等，讓不少家長相當擔心。

民眾表示，該特色公園是大小朋友遊玩的好去處，目前在小山丘上看到部分裸露土壤中露出歲石等雜物，最怕小朋友追逐嬉戲時跌倒撞上，若不幸碰到，可能流血並留下疤痕，更別提萬一碰到頭部及眼睛等，都將造成不可挽回的傷害，相當危險。

新北市議員陳乃瑜表示，有收到民眾投訴，感謝新店區公所經建課立刻派員移除，但後續又發現類似狀況，讓不少民眾擔心安全問題，且施工品質、遊具、交通配套等都還需再改善，市府不能把公園當政績，卻忽略許多細節，盼市府要多注意，讓民眾有安心休憩的空間。

陳怡君回應，知道消息第一時間即派員到現場了解狀況並排除，有發現一條30公分左右的鋼絲，一拔就起來，看起來應該是近期才放入土中，應該是有民眾做固定用工具，目前相關問題都已經排除。