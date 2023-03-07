木頭步道腐蝕 汐止內溝溪要改水泥鋪面保安全

汐止內溝溪沿岸生態很好，尤其櫻花盛開，吸引好多人潮，不過，在賞螢步道口的木板腐蝕損壞，走起來很危險，至於賞螢步道的地磚也並不好走，所以，在接獲陳情後，今(7)日新北市議員廖先翔現場會勘要求改水泥鋪面改善，讓民眾有更安全舒適的休閒環境。

好天氣，不少人會到內溝溪步道散步休閒，儘管櫻花已經進入尾聲，不過，因為沿途生態環境不錯，所以，沿岸已經成為附近居民的後花園，每天都有很多人會到這裡走走，只是，在賞螢步道口的鋪面都是木板，民眾說，遇到水泡久了就會腐爛掉，非常危險，尤其這幾年賞櫻的人潮非常多，櫻花季的時候，很容易讓人踏到跌倒，所以，希望能夠鋪設止滑的水泥鋪面。

忠山里長吳國全指出，很多人在這裡散步休閒感覺都很好，但是唯一缺點就是木板常常不平，尤其螺絲釘常會凸出來絆到腳，造成嚴重的傷害，經常要修，但這不是一勞永逸的方法，所以建議乾脆全面換新。

新北市議員廖先翔表示，汐止比較會下雨，再加上使用率高，所以，損壞率也高，所以，會勘建議是不是進行材質的更換，討論後原則上會將木頭的材質更換為水泥鋪面，比較勞固，因為底下就是水泥鋪面，所以，就是在上頭再加一層水泥，另外，賞螢步道的高壓磚也需要改善，因為當初在設置的時候，高壓磚並不是整排一塊黏一塊的鋪過去，而是中間有留一些空隙，長輩在行走時比較不舒服，所以，會再墊高一點再用水泥做一個新的鋪面，讓休閒民眾有更舒適的散步環境。