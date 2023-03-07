快訊

經典賽／確定了！中華隊首戰巴拿馬隊 先發投手揭曉「胡大哥」扛起戰役

木頭步道腐蝕 汐止內溝溪要改水泥鋪面保安全

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止內溝溪賞螢步道口的木板腐蝕損壞，新北市議員廖先翔要求改水泥鋪面改善，讓民眾有更安全舒適的休閒環境。圖／觀天下有線電視提供
汐止內溝溪賞螢步道口的木板腐蝕損壞，新北市議員廖先翔要求改水泥鋪面改善，讓民眾有更安全舒適的休閒環境。圖／觀天下有線電視提供

汐止內溝溪沿岸生態很好，尤其櫻花盛開，吸引好多人潮，不過，在賞螢步道口的木板腐蝕損壞，走起來很危險，至於賞螢步道的地磚也並不好走，所以，在接獲陳情後，今(7)日新北市議員廖先翔現場會勘要求改水泥鋪面改善，讓民眾有更安全舒適的休閒環境。

好天氣，不少人會到內溝溪步道散步休閒，儘管櫻花已經進入尾聲，不過，因為沿途生態環境不錯，所以，沿岸已經成為附近居民的後花園，每天都有很多人會到這裡走走，只是，在賞螢步道口的鋪面都是木板，民眾說，遇到水泡久了就會腐爛掉，非常危險，尤其這幾年賞櫻的人潮非常多，櫻花季的時候，很容易讓人踏到跌倒，所以，希望能夠鋪設止滑的水泥鋪面。

忠山里長吳國全指出，很多人在這裡散步休閒感覺都很好，但是唯一缺點就是木板常常不平，尤其螺絲釘常會凸出來絆到腳，造成嚴重的傷害，經常要修，但這不是一勞永逸的方法，所以建議乾脆全面換新。

新北市議員廖先翔表示，汐止比較會下雨，再加上使用率高，所以，損壞率也高，所以，會勘建議是不是進行材質的更換，討論後原則上會將木頭的材質更換為水泥鋪面，比較勞固，因為底下就是水泥鋪面，所以，就是在上頭再加一層水泥，另外，賞螢步道的高壓磚也需要改善，因為當初在設置的時候，高壓磚並不是整排一塊黏一塊的鋪過去，而是中間有留一些空隙，長輩在行走時比較不舒服，所以，會再墊高一點再用水泥做一個新的鋪面，讓休閒民眾有更舒適的散步環境。

賞螢 櫻花季

延伸閱讀

汐止阿美族退休頭目樂活 編織手工藝展原民風

轉彎視線死角 汐止大同、樟樹一路口過馬路危險

民進黨批黃德清下台是保護侯友宜 藍營認為太政治化

汐止新台五路不暢通惹民怨 人行道、車道要改善

相關新聞

內科交通難解…北市提國1開放路肩 高公局因「這原因」否決

內科交通問題遲遲未解，台北市交通局近日向交通部高速公路局提出，國道1號高架南向堤頂至環北於尖峰時段開放行駛路肩，高公局表...

國際婦女節 新北環保女力綻放

守護城市環境的無名英雄清潔隊員，除了他更有許多她，明日3月8日為國際婦女節，新北市環保局以影片「女力綻放」記錄女性清潔隊...

新北勞動條件重點輔導對象 今年餐飲業、新公司是目標

新北市勞工局公布年度勞動條件重點輔導對象，今年除優先鎖定陳情案件比例較高的餐飲業，另外更選列新設立事業單位作為重點對象，...

解決雙老…蔣萬安「都更5箭」估公辦都更年10案 增電梯翻倍

台北市長蔣萬安今天宣布啟動「都更5箭」，加速老舊建築更新。五箭包括都更「降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦」，預估未...

民代爆板橋獸醫院無照看診 新北：沒收營業執照

新北市議員戴瑋姍、張錦豪、林秉宥今於新北市議會召開記者會，批評板橋台大翔心動物醫院消費糾紛頻傳，新北市動保處還放任無照獸...

響應38婦女節 新北市圖力推系列講座、瑜珈課

為響應38婦女節，新北市立圖書館從3月8日至19日止推出「Gender好日」閱讀活動，透過系列性別關係講座、職業×性別論...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦