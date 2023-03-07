快訊

經典賽／確定了！中華隊首戰巴拿馬隊 先發投手揭曉「胡大哥」扛起戰役

「生魚片」上桌是熟的！成功高中畢旅菜色學生傻眼 校方回應了

清明連三天設服務站 汐止公所籲金紙集中燒

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所規劃4/3-4/5日連續三天，會在十個公墓入口，設置服務站，現場將提供礦泉水、水桶、手套等掃墓用品。圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所規劃4/3-4/5日連續三天，會在十個公墓入口，設置服務站，現場將提供礦泉水、水桶、手套等掃墓用品。圖／觀天下有線電視提供

清明節就要到了，為了方便民眾掃墓祭祖，汐止區公所規劃4/3-4/5日連續三天，會在十個公墓入口，設置服務站，現場將提供礦泉水、水桶、手套等掃墓用品，另外，也呼籲民眾響應紙錢集中焚燒，做環保也減少山林火災的發生。

汐止區長吳秀慈指出，清明節要到了，為了方便掃墓民眾，汐止區公所和往年一樣，提供了多項便民服務，在4/3、4/4、4/5三天7:30-12:30有設置10個公墓服務站，現場提供手套、礦泉水、水桶、紅紙袋等掃墓用品。另外，在4/5有掃墓專車，發車的時間是在早上7點到下午3點；整點發車，行駛路線途經汐止火車站、五堵火車站、第1、1-1、2公墓、汐止區公所。詳細的行車路線和各項服務資訊，可以上本所官網查詢。

吳秀慈表示，公所也在今(7)日特別召開清明工作協調會，汐止警分局將在3/26及4/1-4/5上午在車潮多的公墓實施交通管制，以維護民眾安全。消防局第六大隊也會派遣消防人員及消防車駐點待命，以避免火災發生，請民眾儘量將砍除後雜草集中堆放並攜回丟棄，勿自行焚燒。為了提倡環保、愛護地球，也呼籲鄉親能響應紙錢集中焚燒，民眾可以將裝好的袋子交到服務台都設有紙錢集中站。

汐止 火車站 清明節 火災

延伸閱讀

單日7起公墓火警 三峽消防籲：勿隨意燒雜草以免挨罰

乾旱又逢清明掃墓 花蓮林管處籲提高防火警覺

汐止阿美族退休頭目樂活 編織手工藝展原民風

轉彎視線死角 汐止大同、樟樹一路口過馬路危險

相關新聞

內科交通難解…北市提國1開放路肩 高公局因「這原因」否決

內科交通問題遲遲未解，台北市交通局近日向交通部高速公路局提出，國道1號高架南向堤頂至環北於尖峰時段開放行駛路肩，高公局表...

國際婦女節 新北環保女力綻放

守護城市環境的無名英雄清潔隊員，除了他更有許多她，明日3月8日為國際婦女節，新北市環保局以影片「女力綻放」記錄女性清潔隊...

新北勞動條件重點輔導對象 今年餐飲業、新公司是目標

新北市勞工局公布年度勞動條件重點輔導對象，今年除優先鎖定陳情案件比例較高的餐飲業，另外更選列新設立事業單位作為重點對象，...

解決雙老…蔣萬安「都更5箭」估公辦都更年10案 增電梯翻倍

台北市長蔣萬安今天宣布啟動「都更5箭」，加速老舊建築更新。五箭包括都更「降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦」，預估未...

民代爆板橋獸醫院無照看診 新北：沒收營業執照

新北市議員戴瑋姍、張錦豪、林秉宥今於新北市議會召開記者會，批評板橋台大翔心動物醫院消費糾紛頻傳，新北市動保處還放任無照獸...

響應38婦女節 新北市圖力推系列講座、瑜珈課

為響應38婦女節，新北市立圖書館從3月8日至19日止推出「Gender好日」閱讀活動，透過系列性別關係講座、職業×性別論...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦