清明連三天設服務站 汐止公所籲金紙集中燒

清明節就要到了，為了方便民眾掃墓祭祖，汐止區公所規劃4/3-4/5日連續三天，會在十個公墓入口，設置服務站，現場將提供礦泉水、水桶、手套等掃墓用品，另外，也呼籲民眾響應紙錢集中焚燒，做環保也減少山林火災的發生。

汐止區長吳秀慈指出，清明節要到了，為了方便掃墓民眾，汐止區公所和往年一樣，提供了多項便民服務，在4/3、4/4、4/5三天7:30-12:30有設置10個公墓服務站，現場提供手套、礦泉水、水桶、紅紙袋等掃墓用品。另外，在4/5有掃墓專車，發車的時間是在早上7點到下午3點；整點發車，行駛路線途經汐止火車站、五堵火車站、第1、1-1、2公墓、汐止區公所。詳細的行車路線和各項服務資訊，可以上本所官網查詢。

吳秀慈表示，公所也在今(7)日特別召開清明工作協調會，汐止警分局將在3/26及4/1-4/5上午在車潮多的公墓實施交通管制，以維護民眾安全。消防局第六大隊也會派遣消防人員及消防車駐點待命，以避免火災發生，請民眾儘量將砍除後雜草集中堆放並攜回丟棄，勿自行焚燒。為了提倡環保、愛護地球，也呼籲鄉親能響應紙錢集中焚燒，民眾可以將裝好的袋子交到服務台都設有紙錢集中站。