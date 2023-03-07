淡水馬偕醫院走入社區 預立醫療照護諮商簽署

為推動病人自主權利法，淡水馬偕醫院安寧中心團隊下鄉進入社區，協助有意願民眾完成「預立醫療決定」簽署，不但讓民眾能在熟悉的「社區健康服務站」就近即能獲得「預立醫療照護諮詢」所有程序，更讓社區民眾對於「病人自主權利法」保障民眾醫療自主、善終權益、進而擴及家庭、社會性的權益的重要政策更貼近。

馬偕紀念醫院安寧中心主任方俊凱表示，台灣第一部以病人為主體的醫療法規，也是全亞洲第一部完整地保障病人自主權利的專法，法案中明確保障每個人的知情，決策與選擇權，同時確保民眾善終意願在意識昏迷、無法清楚表達時，其自主意願都能獲得法律的保障與貫徹，適用對象包括五款臨床條件，末期病人、不可逆轉之昏迷、永久植物人、極重度失智及中央主管機關公告之罕見疾病。

馬偕社區醫學中心社工師 盧心一表示，今年一月開始，已安排6場社區ACP宣導，共有42人完成簽屬。而這一次進到社區與淡江教會配合，共有41位長者有意願參與「預立醫療照護諮商」，經過諮商後，可思考一旦自身面對五款特定臨床條件時，是否想要繼續「接受維持生命治療」與「接受人工營養及流體餵養」，進而簽署「預立醫療決定」醫院也期盼透過ACP，意願人表達醫療決定，讓親友了解其想法，能減少家屬面對困難醫療決策的壓力。

台灣於2019年1月6日正式施行，至2022年僅45608人完成簽署並上傳註記，民眾有意願簽署時需事前自行聯繫醫院預約諮商門診，由二等親家人陪同經由專業團隊的諮商才能完成簽署；馬偕紀念醫院淡水社區醫學中心透過「社區健康服務站」辦理講座並開放相關議題討論，邀請專業諮商團隊人員於社區說明此法重點，並介紹社區團體諮商服務方式。