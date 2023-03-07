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學生吃蛋無虞 家長協會媒合愛心送蛋到大鵬國小

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
新北市中小學家長協會七星瑞芳區總會長王傑倫媒合來自汐止的善心，將五百顆雞蛋送到大鵬國小。圖／紅樹林有線電視提供
新北市中小學家長協會七星瑞芳區總會長王傑倫媒合來自汐止的善心，將五百顆雞蛋送到大鵬國小。圖／紅樹林有線電視提供

全台鬧蛋荒，學生營養午餐，各學校也是避免用蛋，為照顧學生的營養，由新北市中小學家長協會七星瑞芳區總會長王傑倫媒合來自汐止的善心，將五百顆雞蛋送到大鵬國小，讓學校的營養午餐不因為蛋價高、又難買，就重新設計菜單不用蛋入菜。

新北市中小學家長協會七星瑞芳區總會長王傑倫表示，北海岸屬於偏鄉地區，資源取得不易，加上缺蛋，學校的營養午餐也變得比較少有蛋的菜色，感謝簡律師聽到偏鄉學校有需求，就送來五百顆蛋，讓學生可以吃得營養。

簡榮宗律師說，聽見總會長王傑倫提起，以往學生的營養午餐，蛋類料理常見，不過近來受到蛋荒影響，學生的餐盤中漸漸的看不到雞蛋，為了讓孩子們可以飲食均衡，雖然蛋難買，依舊努力訂購收集，送到大鵬國小，讓營養午餐菜色不因大環境缺蛋受到影響。

大鵬國小校長許聰顯說，感謝來自總會長的媒合與社會的善心，蛋荒期間，本來學校營養午餐一週僅有一到兩天的午餐菜色會有蛋，現在可以提升到兩到三天，讓孩子們可以攝取好的優質蛋白，讓學生快樂、健康學習成長。

營養午餐 雞蛋 蛋價

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