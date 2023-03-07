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平溪賞花祕境 灰窯瀑布櫻花、杜鵑接力開

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區往灰窯瀑布的沿途，有櫻花和杜鵑花可以欣賞到，區長李天民也歡迎遊客來秘境尋幽訪勝，感受天然的芬多精。圖／觀天下有線電視提供
平溪區往灰窯瀑布的沿途，有櫻花和杜鵑花可以欣賞到，區長李天民也歡迎遊客來秘境尋幽訪勝，感受天然的芬多精。圖／觀天下有線電視提供

春暖花開各地陸續都有櫻花盛開，而三月緊接而來的就是杜鵑花，在平溪區往灰窯瀑布的沿途，就有櫻花和杜鵑花可以欣賞到，灰窯瀑布更是一處幽靜的上下潭瀑布，區長李天民也歡迎遊客來秘境尋幽訪勝，感受天然的芬多精。

三月是杜鵑花開的季節，也是櫻花季節的尾聲，兩種花接力開，將平溪地區點綴得好美，在往灰窯瀑布的路上，一次就可以欣賞到櫻花和杜鵑花，粉嫩櫻花即使將近尾聲，但隨風搖曳頗有一番風情。

平溪地區除了著名的十分瀑布和嶺腳瀑布，其實還有不少瀑布都很值得走訪，在灰窯的灰窯瀑布，是一處較迷你的瀑布，但水質清澈又幽靜，更是賞櫻花和杜鵑花的祕境之一。

平溪區區長李天民說，位於平湖森林遊樂區、灰窯農路以及火燒寮農路上，每逢此季節皆有不少櫻花以及杜鵑盛開。另區內秘境灰窯瀑布，共分上下潭，位置就在馬路邊，2分鐘即可觀瀑。該處遊客較少多了一份清幽。非常適合放鬆、沉澱心情的好地方，歡迎來平溪走走，感受天然的芬多精。

杜鵑花 櫻花季 平溪 賞櫻

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