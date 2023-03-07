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生病找不到病因…竟是這病在作祟！台灣盛行率高達5%

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
台大醫院雲林分院精神醫學部主任黃偉烈指出，身體症狀障礙症在台灣有5%盛行率。記者黃于凡／攝影
台大醫院雲林分院精神醫學部主任黃偉烈指出，身體症狀障礙症在台灣有5%盛行率。記者黃于凡／攝影

生病卻找不出病因？台大醫院雲林分院心身醫學中心研究發現，台灣有5%人罹患身體症狀障礙症，因腦部雜訊未被過濾，持續感到身體疼痛等症狀，尤其好發40至50歲女性，也會伴隨憂鬱、焦慮等症狀，將不舒服感持續放大，目前臨床上透過引導、藥物治療已有正面回饋。

精神醫學部主任黃偉烈說，身體症狀障礙症區分為4種類型，包括身體疼痛、精神疲勞、腸胃敏感、心肺不適，研究發現，可能是關鍵腦區「前扣帶迴」過濾身體雜訊功能欠佳，導致身體不斷感知特定部位不適，且身體症狀障礙症往往伴隨憂鬱、焦慮等症狀，讓身體不適感持續放大。

黃偉烈說，身體症狀障礙症在台灣很常見，約有5%盛行率，40至50歲比例最高，也有女性多於男性趨勢；患者通常會依症狀就醫，但往往因找不到病灶，反復就診、轉診多次，最後才會找上他，治療方式以引導為主，分散患者注意力，藥物則是對症下藥輔助，部分患者數月就可減輕症狀，部分患者則需穩定回診。

分院長馬惠明說，罹患身體症狀障礙症的人多有共同特徵，會對事物認真負責，生活上也會比較嚴謹，長期處於緊張壓力之下，會讓人陷入焦慮、易怒迴圈，也會對身體不適感特別在意，若能從旁引導，分散患者注意力，就可把患者從迴圈中拉出來，並學習新的思考模式，避免壓力纏身。

台大醫院雲林分院成立心身醫學中心10年，持續研究身體症狀障礙症。記者黃于凡／攝影
台大醫院雲林分院成立心身醫學中心10年，持續研究身體症狀障礙症。記者黃于凡／攝影
台大醫院雲林分院成立心身醫學中心10年，持續研究身體症狀障礙症。記者黃于凡／攝影
台大醫院雲林分院成立心身醫學中心10年，持續研究身體症狀障礙症。記者黃于凡／攝影

患者 憂鬱 台大醫院

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