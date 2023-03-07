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內科交通難解…北市提國1開放路肩 高公局因「這原因」否決

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台北市內湖科學園區尖峰時段長期塞車問題嚴重。本報資料照
台北市內湖科學園區尖峰時段長期塞車問題嚴重。本報資料照

內科交通問題遲遲未解，台北市交通局近日向交通部高速公路局提出，國道1號高架南向堤頂至環北於尖峰時段開放行駛路肩，高公局表示，考量高架路段用路人緊急避難及救援排除需求，經評估結果為不可行，規劃先針對國道平面台北市區路段(如台北、圓山、東湖至內湖)進行改善，導引部分國道高架車流改行駛平面路段。

台北市政府為改善內科尖峰時段交通，提出內湖到汐止國道高架路段開放行駛路肩。高公局表示，雖依據「高速公路及快速公路交通管制規則」，必要時得實施開放路肩措施，於短時間增加道路容量，紓緩尖峰時段交通壅塞，但國道外側路肩以提供公務巡邏、道路救援、緊急事故處理車輛使用為主，開放之前仍須考量對主要功能影響。

高公局指出，目前規劃先針對國道平面台北市區路段(如台北、圓山、東湖至內湖)進行改善，預期完工後將可紓緩國1平面交通壅塞，並可導引部分國道高架車流改行駛平面路段，將持續與台北市政府溝通探討相關改善方案可行性。

高公局也說，因高架路段無法增設避難空間，如發生事故或故障車時，不像平面路段可於護欄外側等待救援，僅能於路肩等候，恐增加二次事故機率及嚴重度；且國1高架堤頂至五股路段長達14公里，分離式高架無法採對向救援，目前事故處理時間(約30分鐘)已較其他路段(約20分鐘)長，如開放路肩將更不利於救援車輛抵達。

高公局進一步說明，針對國1高架北向平行路段可開放路肩(國1高架五股轉接道匯流處至堤頂)，主因上午時段往臺北都會區交通量大，於每天上午7點至10點開放北向側路肩，並採分段開放路肩，路肩出口可順接環北、下塔悠、堤頂北向出口，提供北出車輛於路肩排隊停等；南向環北交流道因無南下出口，與北向交通狀況並不相同。

國道 北市 高速公路 內湖

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