國際婦女節 新北環保女力綻放

守護城市環境的無名英雄清潔隊員，除了他更有許多她，明日3月8日為國際婦女節，新北市環保局以影片「女力綻放」記錄女性清潔隊員的工作日常，要藉由她們認真工作的身影，帶領大家認識在不同清潔崗位上闖出一片天地的女性清潔隊員。

環保局長程大維表示，新北市28區清潔隊加上直屬隊共編制5298位隊員，目前1357位為女性。不管是隨車垃圾收運、街道清掃、駕駛清潔車輛、環境消毒等勤務，都能見到她們身影。她們對工作充滿熱誠，並有著堅強的意志，早已打破刻板印象，無論性別都有出色表現。在婦女節前夕，環保局除要祝福所有女性清潔隊員婦女節快樂，更感謝她們一直以來的付出。

紀錄影片中的汐止區清潔隊清運班司機蕭春紫，是少數的女性清潔車駕駛，擁有熟練的技術及親切熱情的態度，當地里長及居民都相當讚賞。中和區清潔隊地勤班領班李惠芳，除負責清運路線規劃及勤務分配等督導工作外，也常和同仁一起動手整備用具，親力親為的態度感染著整個團隊。

影片最後介紹是鶯歌區清潔隊日班班長陶美林，平時負責日班勤務安排，也兼任1999市政服務專線通報案件後的任務調派或緊急處理工作，在她的帶領下總能快速有效地完成一個又一個任務。

環保局表示，清潔隊員們不分性別，都是守護市容的堅定力量，而除了影片中紀錄優秀女性清潔隊員溫柔又堅強地為環境乾淨努力外，清潔工作崗位上，還有更多的「他與她」一直默默地為大眾服務。