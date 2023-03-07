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新北勞動條件重點輔導對象 今年餐飲業、新公司是目標

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市勞工局公布年度勞動條件重點輔導對象，今年除優先鎖定陳情案件比例較高的餐飲業，另外更選列新設立事業單位作為重點對象。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局公布年度勞動條件重點輔導對象，今年除優先鎖定陳情案件比例較高的餐飲業，另外更選列新設立事業單位作為重點對象。圖／新北市勞工局提供

新北市勞工局公布年度勞動條件重點輔導對象，今年除優先鎖定陳情案件比例較高的餐飲業，另外更選列新設立事業單位作為重點對象，讓業者在設立初期，就能對勞動法令有初步認知。

勞工局將發函邀請派員參與宣導會，事業單位也可主動報名，之後再結合專人輔導，期待透過「先宣導、後入場」的方式，協助企業發現問題癥結、督促遵守法令，減少業者不熟悉法令導致違規的情形。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北2020年啟動「新北市勞資雙贏列車法令輔導計畫」，3年間以源頭管理的方式，針對小型加盟店家、補習班、幼兒園、藥局及小型餐飲業、零售業、汽機車美容及維修業為重點對象，輔導場次總計達7471場。

陳瑞嘉說，新北2022年新設立公司及商業登記家數達1萬7千多家，考量新手雇主普遍未設有專職人員管理勞工關係，經常在勞動檢查時才知道違規，還要被處以罰鍰。今年特別與經濟發展局合作，在核發事業單位設立核准公文內，加註勞動法令宣導資訊，例如「112年全年度勞動法令宣導會時程表」、新北勞檢【勞動法令不可不知】LINE官方帳號、「法遵輔導申請資訊」等，讓業者可以方便取得資訊，在最短的時間提升對勞動法規的認知。

陳瑞嘉指出，民眾可點選連結至新北勞動雲線上報名，利用半日的宣導會輕鬆了解勞基法及勞安衛重點規定；參加宣導會後半年內，市府會主動派專人入場執行輔導服務，幫忙檢視操作情況，還提供勞動基準法諮詢，給予改善建議。若不方便參加宣導會，也可以直接跟勞工局申請預約，由專人入場進行輔導。

勞工局 餐飲業

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