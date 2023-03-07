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議員指社區關懷據點缺蛋 北市：輔導替代營養品

中央社／ 台北7日電

北市議員陳宥丞指出，內湖區某社區照顧關懷據點買不到雞蛋，導致長輩吃不到蛋。北市府今天表示，先輔導機構以類似營養品替代，並持續連繫中央盼增加蛋量。

民眾黨台北市議員陳宥丞、林珍羽、張志豪、黃瀞瑩等人上午在北市議會召開記者會。陳宥丞說，接獲陳情指稱內湖區某社區照顧關懷據點因缺蛋狀況，導致共餐的長輩及小朋友吃不到蛋。

陳宥丞指出，此社區照顧關懷據點負責人最後委託友人至台中市購買雞蛋，才能補足每天在共餐時使用的蛋量。

黃瀞瑩表示，缺蛋狀況已出現，但北市府直到3月初才發文請農委會協助，且北市連公布民生物資燈號的手機版網頁都故障，北市府要改變溫吞作法，提出應變計畫。

張志豪指出，接獲北市旅館業陳情，指稱國際觀光旅客在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後陸續回流，但飯店基層缺工未改善，因為疫情期間遭開除的基層人員近期都找到新工作，不然就是只願兼職，北市府應提改善方式。

針對社區照護關懷據點缺蛋狀況，台北市社會局老人福利科長楊雅茹在記者會回應，目前多數的福利機構供蛋量都有下降，已建議可用其它類似蛋白質營養品替代，會持續了解各類型社會福利機構缺蛋狀況，目前先輔導以類似營養品替代蛋，不要影響長輩健康為主。

台北市市場處批發科長張育瑋指出，北市在去年就遇缺蛋狀況，去年年底又發生禽流感，讓蛋量出現缺口，會以消費地立場與農委會密切聯繫，建議加緊調度蛋量。

對於北市府在3月初才發文請農委會協助的質疑，張育瑋表示，平時與農委會都有聯繫，只是提供給議員的資料未更新，會持續追蹤北市蛋量缺口情形。

另外，台北市產業發展局表示，公布民生燈號的手機版網頁已修復完成。

至於旅館業缺工問題，台北市勞動局就業服務處長何洪丞指出，旅館業確實缺工嚴重，市府在3月中旬、4月間將辦大型徵才活動，且與北市業者合作，讓旅館房務員或清潔員起薪都高於新台幣3萬元，會透過僱用銀髮、新移民等多元方式，協助業者補足缺工。

台北市社會局表示，社區照顧關懷據點是服務社區內的長輩，提供餐飲、共餐、課程等服務，由北市府補助民間單位經費設置。

北市 農委會

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