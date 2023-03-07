解決雙老…蔣萬安「都更5箭」估公辦都更年10案 增電梯翻倍

台北市長蔣萬安今天宣布啟動「都更5箭」，加速老舊建築更新。五箭包括都更「降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦」，預估未來每年至少可推動10案公辦都更，包括信維整宅、廣慈西區、廣慈中區三案將率先可申請7599專案。另外，因應超高齡的雙老(人老、屋老)問題，市府也加碼電梯補助從現有最高250萬提高至300萬，預計申請量由每年15件提升一倍至30件。

蔣萬安繼上周五率先宣布啟動公辦都更7599專案，也就是今天都更五箭的第一箭後，蔣今致詞提到，上周宣布第一箭7599方案後，業務單位已接到超過50通民眾詢問電話，他說，台北市目前最迫切就是推動都市更新，這也是兌現選舉期間承諾，會積極推出各項方案加速台北市老建築都市更新。

北市都更處長陳建華說，台北市逾30年以上老舊建築多達64萬戶，占所有戶數7成2。這次推出的都更五箭，市府也正研擬修法山坡地危險建物都市更新，只要住二山限經鑑定為危險建物，將由市府迅行畫定更新地區辦理都市更新，以確保文山，內湖等130處坡地危險建築的住戶安全。

另外，市府也將修法放寬商業區都更案後院深度比，過去商業區都更案須留設建築地界線比例0.25，修法放寬為僅要保留3米即可，讓建築師規畫更有彈性；危老重建也會放寬四項免檢討，包括免耐震評估複審、免檢討鄰地畸零地、免檢討防空避難室、免鄰地同意書，將可縮減至少6個月程序時間。

蔣萬安也被問及，任內積極推動都市更新，未來台北市都市更新處是否升格為都市更新局？蔣表示，擴增人力規畫部分，北市府內部都還在研究與討論，現階段經過盤點審議程序、門檻、法令鬆綁等，會提供相關人力資源，加速審議程序。

陳建華表示，這次推出的加速推動老舊公寓加裝電梯，除提高補助至300萬元(總工程經費60%)，市府也會補助一樓空間美化費用，提高一樓住戶的配合意願；至於「速通關」則是加速審議程序，包括「都市更新150專案」審議時程150日，「權變小組提前進場」及「都市設計審議130快速通關專案」等，藉由提前審查及分流審查制度，縮短行政時程，讓民眾立即有感。

未來市府也會以「擴大培植民間專業人力」、「放寬檢討審查項目」、「精簡程序提升效能」等面向，持續加速危老重建案件進程。