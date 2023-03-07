板橋獸醫院遭爆無照看診 民代開記者會痛批新北市府

新北市議員戴瑋姍、張錦豪、林秉宥今於新北市議會召開記者會，批評板橋台大翔心動物醫院消費糾紛頻傳，新北市動保處還放任無照獸醫違法執業看診。動保處回應，該醫院助理未取得獸醫資格變看診，已開罰10萬元，醫院院方執照也已被廢除。

戴瑋姍表示，近期已接到8起台大翔心動物醫院的醫療糾紛，廣告標榜3名獸醫師，其實只有院長陳姓醫師是合格醫師，卻放任莊姓助理對外自稱醫師，替寵物看診。

戴瑋珊指出，翔心動物醫院遭民眾舉報後，動保處竟讓翔心動物醫院直接辦理停業，使受害民眾求償無門，甚至多次拒絕尋找莊姓助理執行違法醫療行為的事證，顯然在包庇業者。且該醫院近日疑似另覓新址，重新改名。

新北市議員張錦豪表示，翔心醫院發生醫療疏失不只一樁，有貓咪被誤診，留置一天後轉院才發現是心肺問題，最後延誤治療死亡；還有貓咪被莊姓助理診斷為進食嗆到引發肺水腫，留院打點滴後演變為腎衰竭，飼主將貓轉院後才發現是先天性心臟病，卻回天乏術。

新北市議員林秉宥批，翔心醫院的專業度令人質疑，動保處面對民眾的檢舉十分怠惰，例如動保處去年就知道莊姓助理無照看診事實，也曾因為莊男自稱是獸醫師開罰一萬元，然而經現場陳情人多次檢舉，動保處卻屢以查無事證來搪塞。

陳情人董小姐指出，她的狗狗「辣妹」去年骨折到翔心醫院接受治療，術後卻吐血、傷口潰爛，鋼板還從皮下插出。轉院後才發現是手術嚴重失誤，骨釘亂釘，造成骨頭碎裂和壞死，後續治療將近4個月才好轉。後續要向醫院要求調閱病歷資料，均遭拒絕，還嗆聲動保處來再給，事後翔心動物醫院突然辦理停業，也不願出席調解。

陳情人許小姐說，自己的狗狗「九妹」去年因身體不適，到號稱「24小時照護」的翔心動物醫院留院觀察。原本狗狗生命徵象穩定，卻在院內死亡，想從監視器釐清愛犬死亡的真相，卻因影片斷訊無法還原，甚至遭院方嗆聲提告，自己完全無法接受。

3名議員齊批，市長侯友宜曾誓言將新北打造為友善動物城市，還承諾要保護動物的身心健康，但卻一再發生各種動保弊端，動保處須善盡職責，確實蒐證、稽查並開罰，不要讓友善動物城市淪為一樁笑話。