台南與北榮身障重建中心合作 9日提供免費義肢檢修服務

台南市社會局與台北榮民總醫院身障重建中心合作，將在3月9日上午9點到下午5點，於台南市無障礙福利之家A棟2樓輔具資源中心提供義肢矯具免費檢修服務，包括有輔具評估、檢測及維修等需求都可利用，希望提升身障者使用輔具的舒適度與便利性。

社會局長盧禹璁表示，北榮身障重建中心每年到台南巡迴服務，除了可讓身障或失能者降低使用輔具的不便感之外，也嘉惠照顧者紓緩照顧壓力。社會局近年結合跨領域的單位提供身心障礙者多元服務，去年底和20家醫院的出院準備計畫合作，提供民眾一出院即能獲得所需的輔具支持，並在安南醫院新開辦1處輔具服務據點，提供民眾立即的輔具評估、維修及租借等服務。

台北榮民總醫院身障重建中心為全台最早提供義肢矯具的製作維修單位，也是國內義肢裝具及輔具製作的技術教育專門訓練機構。

社會局指出，市府4年前與該重建中心簽訂合作契約，由該中心專業團隊每年不定期至台南市駐點服務，巡迴服務過程中，由專業輔具技師協助身障者卸除義肢，詳盡詢問並記錄身障者輔具使用狀況，只要現場能夠協助排除的問題或更新零件，就在現場處理；若需重新製作，可在現場取模，帶回台北製作後再寄給民眾。