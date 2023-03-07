幫侯友宜撇戰犯 蔣萬安談2024:黨中央會有妥適規畫安排
南投立委補選敗選檢討，台北市長蔣萬安昨天幫新北市長侯友宜緩頰，表示侯實際有到南投輔選，選前也有錄製影片。媒體今天問蔣萬安，昨天幫侯友宜緩頰，是否希望黨中央盡快提名侯友宜參選2024？蔣僅表示，2024黨中央會有妥適規畫與安排。
南投立委補選剛結束，國民黨內不少檢討敗選聲浪，其中新北市長侯友宜因未出席國民黨候選人林明溱的選前之夜，成為外界檢討質疑的箭靶，蔣萬安昨天到新北視察捷運萬大線工程，媒體問蔣萬安關於侯友宜缺席林明溱選前之夜一事，蔣萬安幫侯友宜緩頰，表示侯友宜有實際到南投輔選，選前也錄製影片，其實這次補選大家都很積極幫忙。
對於幫侯友宜緩頰是否是希望黨中央盡快提名侯參選？蔣萬安今天出席都更五箭發布記者會受訪時僅表示，對於2024，黨中央會有妥適規畫與安排。
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