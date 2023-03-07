響應38婦女節 新北市圖力推系列講座、瑜珈課

為響應38婦女節，新北市立圖書館從3月8日至19日止推出「Gender好日」閱讀活動，透過系列性別關係講座、職業×性別論壇、熟齡繪本應用、輕瑜珈動閱讀、電影裡的性平課、「無差別制服設計」研習課程、性平主題書展、女性影展等，讓更多人關注女性權益。

新北市立圖書館長王錦華表示，2023年聯合國國際婦女節的主題為「創新和技術促進性別平等」，新北市立圖書館針對不同年齡層的女性，推出專屬的閱讀活動，讓女性朋友可以藉由享受閱讀與自己對話，從閱讀中汲取養分，學習寵愛自己、擁抱自己。

總館3月12日「電影裡的性平課」邀請到資深媒體人童一寧，帶大家透過「關鍵少數」電影座談，反思性別觀點；3月18日兩性專家吳娟瑜「浪漫平行線交會」，將和大家分享如何全面革新兩性家庭觀，改善兩性相處的衝突與矛盾。

「職業×性別論壇」女士官長卓美伶與男芳療師曾韋哲將在3月19日對談，消除社會大眾對職業的性別偏見，尊重社會多元化現象。新莊分館、蘆洲永安分館則在3月18日推出「熟年女力」，透過熟齡繪本分享，讓女性朋友可以優雅從容地度過熟齡生活。

此外，汐止分館與汐止國民運動中心3月8日也推出「紫色女孩輕瑜珈」活動，讓忙碌工作、照顧家庭的女性朋友，可以透過東方傳統瑜伽和西方彼拉提斯，療癒身心，緩解筋骨痠痛。土城分館則推出「美顏料理才藝班」，邀請專業達人現場實做示範料理，教民眾用飲食吃出美麗。