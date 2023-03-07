新北劃4處更新地區、提都更專案 加速老舊市場更新改建

老舊市場都更不易，新北市城鄉局針對三重、永和共4處市場劃定更新地區，提出都更誘因，加速市場改建外，另也提出「民有市場活化再生專案計畫」，讓實施者在符合條件的市場用地，於取得50%同意書時向新北市府提出申請，同樣也能劃定更新地區，並有條件提高基準容積率，預計3月底開放受理申請。

市場用地劃設區位多處於交通便利之處，且屬鄰里地區發展的核心，但受限於市場產權零碎複雜、基準容積率不如周邊土地使用、多目標及獎投等法令限制，導致老舊市場更新不易。

新北市都市計畫委員會今年2月通過三重成功市場、大同南路市場，以及永和永利市場（原美麗華戲院）、成功市場（原福和戲院）劃設更新地區，讓降低同意比率從原本80％降為75％，同時也提高時程獎勵，10年內享有容積獎勵，前5年更新案報核可獲得容積獎勵10％、後5年為5％，優於未劃定更新地區。

城鄉局表示，除了4處劃設更新地區的市場外，也提出「民有市場活化再生專案計畫」，讓臨路條件符合規定的完整市場用地，在實施者取得土地及建物所有權人比例逾50%同意書時，就可提出申請，並跨局處由市場處及都更處專案協助，同樣也能劃設為更新地區。

城鄉局表示，符合專案資格者劃設為更新地區後，除享有原本時程獎勵，若整合同意比例達75%，還可採都市更新與都市計畫變更併行方式，透過捐贈社宅、公幼及托老等回饋公益設施，就可提高基準容積率，但以不超過鄰近的住宅區基準容積率為原則，有助老舊市場更新改建。