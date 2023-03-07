快訊

軍事重地不設防 搶匪醉漢闖營區 海軍基地寫難堪紀錄

一日快閃日本免住宿費！早上飛到名古屋深夜回國 特別票價曝光

蛋價漲、物價漲 北市學校營養午餐開第一槍喊漲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北劃4處更新地區、提都更專案 加速老舊市場更新改建

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
三重大同市場。圖／新北市城鄉局提供
三重大同市場。圖／新北市城鄉局提供

老舊市場都更不易，新北市城鄉局針對三重、永和共4處市場劃定更新地區，提出都更誘因，加速市場改建外，另也提出「民有市場活化再生專案計畫」，讓實施者在符合條件的市場用地，於取得50%同意書時向新北市府提出申請，同樣也能劃定更新地區，並有條件提高基準容積率，預計3月底開放受理申請。

市場用地劃設區位多處於交通便利之處，且屬鄰里地區發展的核心，但受限於市場產權零碎複雜、基準容積率不如周邊土地使用、多目標及獎投等法令限制，導致老舊市場更新不易。

新北市都市計畫委員會今年2月通過三重成功市場、大同南路市場，以及永和永利市場（原美麗華戲院）、成功市場（原福和戲院）劃設更新地區，讓降低同意比率從原本80％降為75％，同時也提高時程獎勵，10年內享有容積獎勵，前5年更新案報核可獲得容積獎勵10％、後5年為5％，優於未劃定更新地區。

城鄉局表示，除了4處劃設更新地區的市場外，也提出「民有市場活化再生專案計畫」，讓臨路條件符合規定的完整市場用地，在實施者取得土地及建物所有權人比例逾50%同意書時，就可提出申請，並跨局處由市場處及都更處專案協助，同樣也能劃設為更新地區。

城鄉局表示，符合專案資格者劃設為更新地區後，除享有原本時程獎勵，若整合同意比例達75%，還可採都市更新與都市計畫變更併行方式，透過捐贈社宅、公幼及托老等回饋公益設施，就可提高基準容積率，但以不超過鄰近的住宅區基準容積率為原則，有助老舊市場更新改建。

新北市城鄉局長黃國峰表示，本次專案期望以民間參與方式辦理市場用地基地開發，透過專案窗口、簡化行政作業流程、主動劃定更新地區及搭配都市計畫細部計畫變更等機制，有條件地適度提高基準容積率等機制，以改善現況建物老舊、居住環境不佳的情形。

永和永利市場。圖／新北市城鄉局提供
永和永利市場。圖／新北市城鄉局提供

都更 都市計畫 都市更新 新北

延伸閱讀

2次無照執行獸醫業務 新北動物醫院廢照

舒緩永和機車考照練習需求 綠寶石新設練習場即起開放

新北好星市集抽獎 最高獎萬元買菜金

冬衣不要收！又有冷氣團南下 中部以北氣溫驟降低於十度

相關新聞

藍北市黨部主委不辭了 黃呂錦茹：韓國瑜除夕來勸我

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹，在北市立委補選王鴻薇勝選後，跟黨主席朱立倫請辭，也沒進辦公室。黃呂錦茹上午接受「千秋萬事」王...

六都平均屋齡北市最老 蔣萬安今宣布推「都更5箭」行動

繼上周推出「公辦都更7599專案」新政後，台北市長蔣萬安今天再度宣布北市祭出「都更5箭」行動，要加速推動台北市的老舊建築...

萬大中和線 貫通雙北溪底隧道

橫跨雙北的捷運萬大中和線昨天宣布貫通台北到新北間溪底隧道，以1年半時間克服工程最艱難的一段，預估明年1月可完成工程所有地...

台南與北榮身障重建中心合作 9日提供免費義肢檢修服務

台南市社會局與台北榮民總醫院身障重建中心合作，將在3月9日上午9點到下午5點，於台南市無障礙福利之家A棟2樓輔具資源中心...

幫侯友宜撇戰犯 蔣萬安談2024:黨中央會有妥適規畫安排

南投立委補選敗選檢討，台北市長蔣萬安昨天幫新北市長侯友宜緩頰，表示侯實際有到南投輔選，選前也有錄製影片。媒體今天問蔣萬安...

響應38婦女節 新北市圖力推系列講座、瑜珈課

為響應38婦女節，新北市立圖書館從3月8日至19日止推出「Gender好日」閱讀活動，透過系列性別關係講座、職業×性別論...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦